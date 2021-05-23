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Йоанн Пеле
Статистика
Йоанн Пеле - статистика
Завершил карьеру
4 ноября 1982 (43)
#16 | Вратарь
196 см | 84 кг
Франция
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Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2020/2021
Франция. Лига 1 2019/2020
Лига Европы 2018/2019
Франция. Лига 1 2018/2019
Лига Европы 2017/2018
Франция. Кубок лиги 2017/2018
Франция. Лига 1 2017/2018
Франция. Кубок лиги 2016/2017
Франция. Лига 1 2016/2017
Франция. Лига 1 2015/2016
Лига Европы 2009/2010
Франция. Лига 1 2009/2010
Франция. Лига 1 2008/2009
Франция. Лига 1 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Марсель
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 38 тур
Метц
1 : 0
23.05.2021
Марсель
Был в запасе
Франция. Лига 1, 37 тур
Марсель
3 : 2
16.05.2021
Анжер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 36 тур
Сент-Этьен
1 : 0
09.05.2021
Марсель
Был в запасе
Франция. Лига 1, 35 тур
Марсель
1 : 1
30.04.2021
Страсбур
Был в запасе
Франция. Лига 1, 34 тур
Реймс
1 : 3
23.04.2021
Марсель
Был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Марсель
3 : 2
17.04.2021
Лорьян
Был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Марсель
3 : 1
13.03.2021
Брест
Был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Марсель
1 : 0
10.03.2021
Ренн
Был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Лилль
2 : 0
03.03.2021
Марсель
Был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Марсель
1 : 1
28.02.2021
Лион
Был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Нант
1 : 1
20.02.2021
Марсель
Был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
3 : 2
17.02.2021
Ницца
Был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Бордо
0 : 0
14.02.2021
Марсель
Был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Марсель
0 : 2
07.02.2021
ПСЖ
Был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Ланс
2 : 2
03.02.2021
Марсель
Был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Монако
3 : 1
23.01.2021
Марсель
Был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
0 : 1
20.01.2021
Ланс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Марсель
1 : 2
16.01.2021
Ним
1' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Дижон
0 : 0
09.01.2021
Марсель
Был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Марсель
3 : 1
06.01.2021
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Анжер
2 : 1
23.12.2020
Марсель
Был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Марсель
1 : 1
19.12.2020
Реймс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Ренн
2 : 1
16.12.2020
Марсель
Был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Марсель
2 : 1
12.12.2020
Монако
Был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Ним
0 : 2
04.12.2020
Марсель
Был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Марсель
3 : 1
28.11.2020
Нант
Был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Страсбур
0 : 1
06.11.2020
Марсель
Был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Лорьян
0 : 1
24.10.2020
Марсель
Был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Марсель
3 : 1
17.10.2020
Бордо
Был в запасе
Франция. Лига 1, 6 тур
Лион
1 : 1
04.10.2020
Марсель
Был в запасе
Франция. Лига 1, 5 тур
Марсель
1 : 1
26.09.2020
Метц
Был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Марсель
1 : 1
20.09.2020
Лилль
Был в запасе
Франция. Лига 1, 1 тур
Марсель
0 : 2
17.09.2020
Сент-Этьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
ПСЖ
0 : 1
13.09.2020
Марсель
Был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Брест
2 : 3
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Марсель
Был в запасе
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