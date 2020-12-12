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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Монако
Марсель - Монако: обзор матча 12 декабря 2020
Марсель
12.12.2020, суббота, 19:00
Франция. Лига 1, 14 тур
2 : 1
Завершен
Монако
5'
Ф. Товен
13'
Д. Бенедетто
79'
В. Бен-Йеддер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Монако
Желтая карточка
В. Жермен
90'
+4
Замена
Л. Энрике
️️️️
Ф. Товен
87'
Замена
Л. Балерди
️️️️
Д. Бенедетто
87'
79'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
В. Бен-Йеддер
Желтая карточка
Ф. Товен
77'
Желтая карточка
Б. Камара
76'
76'
Замена
Э. Мийо
️️️️
О. Чуамени
69'
Замена
Ф. Балло-Туре
️️️️
К. Энрике
Замена
В. Жермен
️️️️
М. Кюизанс
65'
59'
Замена
П. Пеллегри
️️️️
Ж. Мартинш
58'
Замена
С. Йоветич
️️️️
К. Фолланд
46'
Замена
Г. Марипан
️️️️
Б. Бадьяшиль
43'
Желтая карточка
Ю. Фофана
Замена
П. Гуйе
️️️️
М. Сансон
24'
ГОЛ! 2:0!
Д. Бенедетто
Пас отдал
Ф. Товен
13'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Товен
Пас отдал
Д. Бенедетто
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
8
Бубакар Камара
ОП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
21
Валантен Ронжье
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
10
Флориан Товен
ПВ
9
Дарио Бенедетто
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Монако
1
Вито Манноне
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
21
Аксель Дисаси
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
14
Орельен Чуамени
ОП
24
Юссуф Фофана
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
5
Лука Перрен
ЦЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
11
Марле Аке
ЛВ
11
Луис Энрике
ЛВ
18
Пап Гуйе
ОП
8
Кевин Строотман
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
98
Валере Жермен
ЦФ
Монако
99
Радослав Майецки
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
5
Крислен Матсима
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
69
Виллем Геббельс
ЛВ
20
Энцо Мийо
ЦП
8
Элиот Матацо
ЦП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
4-1-3-1-1
30
Манданда
5
Нагатомо
27
Гонсалес
15
Чалета-Цар
2
Сакаи
8
Камара
27
Кюизанс
21
Ронжье
8
Сансон
10
Товен
9
Бенедетто
4-1-1-2-2
1
Манноне
2
Агилар
5
Бадьяшиль
21
Дисаси
12
Энрике
14
Чуамени
24
Фофана
10
Мартинш
10
Диоп
10
Бен-Йеддер
31
Фолланд
8
Сансон
18
Гуйе
18
Гуйе
8
Сансон
10
Товен
11
Энрике
11
Энрике
10
Товен
9
Бенедетто
26
Балерди
26
Балерди
9
Бенедетто
27
Кюизанс
98
Жермен
98
Жермен
27
Кюизанс
12
Энрике
97
Балло-Туре
97
Балло-Туре
12
Энрике
14
Чуамени
20
Мийо
20
Мийо
14
Чуамени
5
Бадьяшиль
3
Марипан
3
Марипан
5
Бадьяшиль
31
Фолланд
9
Йоветич
9
Йоветич
31
Фолланд
10
Мартинш
9
Пеллегри
9
Пеллегри
10
Мартинш
Остались в запасе
Марсель
Монако
5
Лука Перрен
ЦЗ
11
Марле Аке
ЛВ
16
Йоанн Пеле
ВР
8
Кевин Строотман
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
99
Радослав Майецки
ВР
5
Крислен Матсима
ЦЗ
8
Элиот Матацо
ЦП
69
Виллем Геббельс
ЛВ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
5
Лука Перрен
ЦЗ
11
Марле Аке
ЛВ
16
Йоанн Пеле
ВР
8
Кевин Строотман
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
Остались в запасе
99
Радослав Майецки
ВР
5
Крислен Матсима
ЦЗ
8
Элиот Матацо
ЦП
69
Виллем Геббельс
ЛВ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Марсель - Монако
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
- : -
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Информация о матче
Стадион:
Велодром
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