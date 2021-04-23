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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Реймс - Марсель
Реймс - Марсель: обзор матча 23 апреля 2021
Реймс
23.04.2021, пятница, 22:00
Франция. Лига 1, 34 тур
1 : 3
Завершен
Марсель
38'
Н. Мбюкю
41'
Д. Пайет
45+1'
А. Милик
76'
Д. Пайет
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реймс - Марсель
Замена
Д. Кутеса
️️️️
Х. Шавалерен
87'
76'
ГОЛ! 1:3!
Д. Пайет
Пас отдал
В. Ронжье
75'
Замена
Л. Энрике
️️️️
Л. Перрен
Замена
А. Зенели
️️️️
Н. Мбюкю
74'
Замена
Д. Марешич
️️️️
Д. Лопи
74'
Вторая желтая
В. Фас
69'
Замена
К. Сирхейс
️️️️
Э. Билал Туре
64'
45'
+1
ГОЛ! 1:2!
А. Милик
Пас отдал
Д. Пайет
41'
ГОЛ! 1:1!
Д. Пайет
Пас отдал
П. Лирола
40'
Замена
В. Ронжье
️️️️
Б. Камара
ГОЛ! 1:0!
Н. Мбюкю
Пас отдал
М. Кассама
38'
Желтая карточка
В. Фас
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реймс
1
Предраг Райкович
ВР
4
Вут Фас
ЦЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
13
Фоде Дукуре
ПЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
30
Дьон Лопи
ОП
7
Хавьер Шавалерен
ЦП
8
Морету Кассама
ЦП
11
Натанаэль Мбюкю
АП
19
Эль Билал Туре
ЦФ
22
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
5
Лука Перрен
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
18
Пап Гуйе
ОП
8
Бубакар Камара
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
10
Флориан Товен
ПВ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Реймс
23
Йехван Диуф
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
15
Дарио Марешич
ЦЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
9
Арбер Зенели
ЛВ
7
Мусса Думбия
ЛВ
7
Мухамаду Драмме
ОП
70
Алексис Флипс
ПВ
14
Кай Сирхейс
ЦФ
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
11
Луис Энрике
ЛВ
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
21
Валантен Ронжье
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
9
Бамба Дьенг
ЦФ
98
Валере Жермен
ЦФ
9
Дарио Бенедетто
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Райкович
13
Дукуре
4
Фас
5
Абдельхамид
25
Фоке
30
Лопи
7
Шавалерен
8
Кассама
11
Мбюкю
22
Диа
19
Туре
3-3-1-2-1
30
Манданда
27
Гонсалес
26
Балерди
5
Перрен
14
Лирола
18
Гуйе
5
Нагатомо
8
Камара
10
Товен
10
Пайет
30
Милик
7
Шавалерен
7
Кутеса
7
Кутеса
7
Шавалерен
30
Лопи
15
Марешич
15
Марешич
30
Лопи
11
Мбюкю
9
Зенели
9
Зенели
11
Мбюкю
19
Туре
14
Сирхейс
14
Сирхейс
19
Туре
8
Камара
21
Ронжье
21
Ронжье
8
Камара
5
Перрен
11
Энрике
11
Энрике
5
Перрен
Остались в запасе
Реймс
Марсель
70
Алексис Флипс
ПВ
23
Йехван Диуф
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
7
Мухамаду Драмме
ОП
7
Мусса Думбия
ЛВ
Главный тренер
Давид Гуйон
9
Бамба Дьенг
ЦФ
16
Йоанн Пеле
ВР
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
98
Валере Жермен
ЦФ
9
Дарио Бенедетто
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Остались в запасе
70
Алексис Флипс
ПВ
23
Йехван Диуф
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
7
Мухамаду Драмме
ОП
7
Мусса Думбия
ЛВ
Остались в запасе
9
Бамба Дьенг
ЦФ
16
Йоанн Пеле
ВР
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
98
Валере Жермен
ЦФ
9
Дарио Бенедетто
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Статистика матча Реймс - Марсель
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
- : -
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Информация о матче
Стадион:
Огюст Делоне
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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