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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лорьян - Марсель
Лорьян - Марсель: обзор матча 24 октября 2020
Лорьян
24.10.2020, суббота, 18:00
Франция. Лига 1, 8 тур
0 : 1
Завершен
Марсель
54'
Л. Балерди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лорьян - Марсель
89'
Замена
Д. Чалета-Цар
️️️️
М. Кюизанс
89'
Замена
М. Аке
️️️️
Д. Бенедетто
Замена
Т. Монконду
️️️️
Л. Абержель
83'
Замена
С. Диарра
️️️️
П. Амель
83'
Замена
Ж. Делаплас
️️️️
У. Мендес
83'
82'
Замена
Н. Радоньич
️️️️
Ф. Товен
Желтая карточка
Э. Гравийон
74'
73'
Желтая карточка
В. Ронжье
Замена
А. Грбич
️️️️
К. Буагар
72'
71'
Замена
М. Сансон
️️️️
П. Гуйе
Замена
А. Лорьенте
️️️️
Т. Моффи
63'
56'
Желтая карточка
А. Гонсалес
Желтая карточка
У. Мендес
54'
54'
ГОЛ! 0:1!
Л. Балерди
Пас отдал
Ф. Товен
37'
Желтая карточка
Д. Бенедетто
Желтая карточка
К. Буагар
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лорьян
1
Пауль Нарди
ВР
99
Трево Чалоба
ЦЗ
15
Жульен Лапорт
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
19
Лоран Абержель
ОП
17
Кентен Буагар
АП
9
Терем Моффи
ЦФ
29
Пьер-Ив Амель
ЦФ
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
18
Пап Гуйе
ОП
8
Бубакар Камара
ОП
21
Валантен Ронжье
ЦП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
10
Флориан Товен
ПВ
9
Дарио Бенедетто
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Лорьян
1
Маттью Дрейер
ВР
5
Томас Фонтейн
ЦЗ
6
Тома Монконду
ОП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
18
Фабьен Лемуан
ЦП
22
Жонатан Делаплас
ЦП
25
Стефан Диарра
ПВ
45
Арман Лорьенте
ПВ
9
Адриан Грбич
ЦФ
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
11
Марле Аке
ЛВ
11
Луис Энрике
ЛВ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
8
Кевин Строотман
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
98
Валере Жермен
ЦФ
3-3-2-2
1
Нарди
15
Лапорт
21
Морель
55
Гравийон
99
Чалоба
19
Абержель
17
Мендес
9
Висса
17
Буагар
29
Амель
9
Моффи
4-2-2-1-1
30
Манданда
2
Сакаи
27
Гонсалес
26
Балерди
23
Амави
18
Гуйе
8
Камара
21
Ронжье
27
Кюизанс
10
Товен
9
Бенедетто
17
Буагар
9
Грбич
9
Грбич
17
Буагар
19
Абержель
6
Монконду
6
Монконду
19
Абержель
29
Амель
25
Диарра
25
Диарра
29
Амель
9
Моффи
45
Лорьенте
45
Лорьенте
9
Моффи
17
Мендес
22
Делаплас
22
Делаплас
17
Мендес
9
Бенедетто
11
Аке
11
Аке
9
Бенедетто
27
Кюизанс
15
Чалета-Цар
15
Чалета-Цар
27
Кюизанс
18
Гуйе
8
Сансон
8
Сансон
18
Гуйе
10
Товен
28
Радоньич
28
Радоньич
10
Товен
Остались в запасе
Лорьян
Марсель
28
Энцо Ле Фе
ЦП
1
Маттью Дрейер
ВР
5
Томас Фонтейн
ЦЗ
18
Фабьен Лемуан
ЦП
11
Луис Энрике
ЛВ
16
Йоанн Пеле
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
8
Кевин Строотман
ЦП
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Остались в запасе
28
Энцо Ле Фе
ЦП
1
Маттью Дрейер
ВР
5
Томас Фонтейн
ЦЗ
18
Фабьен Лемуан
ЦП
Остались в запасе
11
Луис Энрике
ЛВ
16
Йоанн Пеле
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
8
Кевин Строотман
ЦП
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Статистика матча Лорьян - Марсель
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Лорьян
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
- : -
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Информация о матче
Стадион:
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