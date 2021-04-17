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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Лорьян
Марсель - Лорьян: обзор матча 17 апреля 2021
Марсель
17.04.2021, суббота, 18:00
Франция. Лига 1, 33 тур
3 : 2
Завершен
Лорьян
53'
Д. Пайет
56'
П. Лирола
90+1'
П. Лирола
19'
Т. Моффи
70'
Т. Моффи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Лорьян
Замена
Ю. Нагатомо
️️️️
Д. Пайет
90'
+4
ГОЛ! 3:2!
П. Лирола
Пас отдал
Д. Пайет
90'
+1
83'
Замена
А. Грбич
️️️️
Т. Моффи
81'
Замена
К. Буагар
️️️️
Й. Висса
Замена
С. Хауи
️️️️
М. Кюизанс
76'
70'
ГОЛ! 2:2!
Т. Моффи
Пас отдал
Й. Висса
65'
Замена
Э. Ле Фе
️️️️
Ж. Эрго
ГОЛ! 2:1!
П. Лирола
Пас отдал
Ф. Товен
56'
ГОЛ! 1:1!
Д. Пайет
Пас отдал
А. Милик
53'
Замена
Л. Энрике
️️️️
Л. Перрен
46'
46'
Замена
Т. Монконду
️️️️
Ф. Лемуан
Желтая карточка
Л. Балерди
39'
19'
ГОЛ! 0:1!
Т. Моффи
Пас отдал
Й. Висса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
5
Лука Перрен
ЦЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
18
Пап Гуйе
ОП
8
Бубакар Камара
ОП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
10
Флориан Товен
ПВ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Лорьян
1
Маттью Дрейер
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
99
Трево Чалоба
ЦЗ
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
15
Жульен Лапорт
ЦЗ
14
Жером Эрго
ПЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
19
Лоран Абержель
ОП
18
Фабьен Лемуан
ЦП
45
Арман Лорьенте
ПВ
9
Терем Моффи
ЦФ
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
10
Оливье Нтчам
ЦП
31
Уго Бертелли
АП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
9
Бамба Дьенг
ЦФ
9
Дарио Бенедетто
ЦФ
98
Валере Жермен
ЦФ
Лорьян
1
Пауль Нарди
ВР
21
Жереми Морель
ЦЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
6
Тома Монконду
ОП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
17
Кентен Буагар
АП
25
Стефан Диарра
ПВ
29
Пьер-Ив Амель
ЦФ
9
Адриан Грбич
ЦФ
4-2-1-2-1
30
Манданда
14
Лирола
5
Перрен
26
Балерди
2
Сакаи
18
Гуйе
8
Камара
27
Кюизанс
10
Пайет
10
Товен
30
Милик
3-3-1-2-1
1
Дрейер
99
Чалоба
55
Гравийон
15
Лапорт
14
Эрго
19
Абержель
25
Ле Гофф
18
Лемуан
45
Лорьенте
9
Висса
9
Моффи
10
Пайет
5
Нагатомо
5
Нагатомо
10
Пайет
27
Кюизанс
10
Хауи
10
Хауи
27
Кюизанс
5
Перрен
11
Энрике
11
Энрике
5
Перрен
18
Лемуан
6
Монконду
6
Монконду
18
Лемуан
14
Эрго
28
Ле Фе
28
Ле Фе
14
Эрго
9
Висса
17
Буагар
17
Буагар
9
Висса
9
Моффи
9
Грбич
9
Грбич
9
Моффи
Остались в запасе
Марсель
Лорьян
9
Бамба Дьенг
ЦФ
31
Уго Бертелли
АП
16
Йоанн Пеле
ВР
10
Оливье Нтчам
ЦП
9
Дарио Бенедетто
ЦФ
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
1
Пауль Нарди
ВР
21
Жереми Морель
ЦЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
25
Стефан Диарра
ПВ
29
Пьер-Ив Амель
ЦФ
Остались в запасе
9
Бамба Дьенг
ЦФ
31
Уго Бертелли
АП
16
Йоанн Пеле
ВР
10
Оливье Нтчам
ЦП
9
Дарио Бенедетто
ЦФ
98
Валере Жермен
ЦФ
Остались в запасе
1
Пауль Нарди
ВР
21
Жереми Морель
ЦЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
25
Стефан Диарра
ПВ
29
Пьер-Ив Амель
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Статистика матча Марсель - Лорьян
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
- : -
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лорьян
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Информация о матче
Стадион:
Велодром
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