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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Реймс
Марсель - Реймс: обзор матча 19 декабря 2020
Марсель
19.12.2020, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 16 тур
1 : 1
Завершен
Реймс
45'
Ф. Товен
21'
Ю. Нагатомо (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Реймс
90'
+1
Желтая карточка
М. Кассама
88'
Замена
Д. Кутеса
️️️️
Б. Диа
Замена
Н. Радоньич
️️️️
В. Ронжье
85'
78'
Желтая карточка
Э. Билал Туре
72'
Замена
Э. Билал Туре
️️️️
М. Кафаро
71'
Замена
Н. Мбюкю
️️️️
А. Зенели
Замена
В. Жермен
️️️️
Д. Бенедетто
69'
63'
Замена
Ф. Дукуре
️️️️
Т. де Смет
Замена
М. Кюизанс
️️️️
П. Гуйе
56'
Замена
С. Хауи
️️️️
Ю. Нагатомо
56'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Товен
Пас отдал
Д. Бенедетто
45'
Желтая карточка
Ю. Нагатомо
25'
21'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Ю. Нагатомо
19'
Желтая карточка
Т. де Смет
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
8
Бубакар Камара
ОП
18
Пап Гуйе
ОП
21
Валантен Ронжье
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
10
Флориан Товен
ПВ
9
Дарио Бенедетто
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Реймс
1
Предраг Райкович
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
9
Арбер Зенели
ЛВ
7
Хавьер Шавалерен
ОП
8
Морету Кассама
ЦП
23
Валон Бериша
ЦП
20
Матье Кафаро
АП
22
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
11
Марле Аке
ЛВ
11
Луис Энрике
ЛВ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
8
Кевин Строотман
ЦП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
98
Валере Жермен
ЦФ
Реймс
23
Йехван Диуф
ВР
15
Дарио Марешич
ЦЗ
13
Фоде Дукуре
ПЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
7
Мусса Думбия
ЛВ
5
Маршал Манетси
ОП
14
Кай Сирхейс
ЦФ
19
Эль Билал Туре
ЦФ
4-2-1-2-1
30
Манданда
5
Нагатомо
27
Гонсалес
15
Чалета-Цар
2
Сакаи
8
Камара
18
Гуйе
21
Ронжье
10
Пайет
10
Товен
9
Бенедетто
4-1-2-2-1
1
Райкович
25
Фоке
5
Абдельхамид
4
Фас
28
де Смет
7
Шавалерен
8
Кассама
23
Бериша
20
Кафаро
9
Зенели
22
Диа
18
Гуйе
27
Кюизанс
27
Кюизанс
18
Гуйе
5
Нагатомо
10
Хауи
10
Хауи
5
Нагатомо
21
Ронжье
28
Радоньич
28
Радоньич
21
Ронжье
9
Бенедетто
98
Жермен
98
Жермен
9
Бенедетто
28
де Смет
13
Дукуре
13
Дукуре
28
де Смет
22
Диа
7
Кутеса
7
Кутеса
22
Диа
9
Зенели
11
Мбюкю
11
Мбюкю
9
Зенели
20
Кафаро
19
Туре
19
Туре
20
Кафаро
Остались в запасе
Марсель
Реймс
11
Марле Аке
ЛВ
11
Луис Энрике
ЛВ
16
Йоанн Пеле
ВР
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
8
Кевин Строотман
ЦП
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
15
Дарио Марешич
ЦЗ
5
Маршал Манетси
ОП
23
Йехван Диуф
ВР
7
Мусса Думбия
ЛВ
14
Кай Сирхейс
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Остались в запасе
11
Марле Аке
ЛВ
11
Луис Энрике
ЛВ
16
Йоанн Пеле
ВР
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
8
Кевин Строотман
ЦП
Остались в запасе
15
Дарио Марешич
ЦЗ
5
Маршал Манетси
ОП
23
Йехван Диуф
ВР
7
Мусса Думбия
ЛВ
14
Кай Сирхейс
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Главный тренер
Давид Гуйон
Статистика матча Марсель - Реймс
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
- : -
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Информация о матче
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