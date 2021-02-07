Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - ПСЖ
Марсель - ПСЖ: обзор матча 07 февраля 2021
Марсель
07.02.2021, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 24 тур
0 : 2
Завершен
ПСЖ
9'
К. Мбаппе
24'
М. Икарди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - ПСЖ
Красная карточка
Д. Пайет
90'
88'
Замена
Т. Керер
️️️️
А. Флоренци
Замена
М. Кюизанс
️️️️
В. Ронжье
88'
88'
Замена
М. Кен
️️️️
П. Сарабия
Замена
Л. Энрике
️️️️
Ф. Товен
78'
Замена
Л. Перрен
️️️️
А. Гонсалес
78'
66'
Замена
Д. Перейра
️️️️
Л. Паредес
65'
Замена
Неймар
️️️️
М. Икарди
Замена
П. Лирола
️️️️
Ю. Нагатомо
57'
Замена
Д. Бенедетто
️️️️
В. Жермен
56'
53'
Желтая карточка
М. Икарди
Желтая карточка
П. Гуйе
49'
45'
+1
Желтая карточка
Л. Паредес
24'
ГОЛ! 0:2!
М. Икарди
Пас отдал
А. Флоренци
11'
Замена
П. Сарабия
️️️️
А. Ди Мария
9'
ГОЛ! 0:1!
К. Мбаппе
Пас отдал
А. Ди Мария
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
18
Пап Гуйе
ОП
8
Бубакар Камара
ОП
21
Валантен Ронжье
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
10
Флориан Товен
ПВ
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Нассер Ларге
ПСЖ
15
Серхио Рико
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
5
Идрисса Гуйе
ОП
6
Марко Верратти
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
9
Мауро Икарди
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
5
Лука Перрен
ЦЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
19
Шейк Суаре
ЦП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
9
Дарио Бенедетто
ЦФ
ПСЖ
30
Александре Летеллье
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
10
Неймар
ЛВ
2
Данилу Перейра
ОП
12
Рафинья
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
4-2-1-2-1
30
Манданда
5
Нагатомо
27
Гонсалес
15
Чалета-Цар
2
Сакаи
18
Гуйе
8
Камара
21
Ронжье
10
Пайет
10
Товен
98
Жермен
4-2-1-1-2
15
Серхио Рико
24
Флоренци
5
Маркиньос
3
Кимпембе
3
Курзава
5
Паредес
5
Гуйе
6
Верратти
11
Ди Мария
10
Мбаппе
9
Икарди
10
Товен
11
Энрике
11
Энрике
10
Товен
27
Гонсалес
5
Перрен
5
Перрен
27
Гонсалес
5
Нагатомо
14
Лирола
14
Лирола
5
Нагатомо
21
Ронжье
27
Кюизанс
27
Кюизанс
21
Ронжье
98
Жермен
9
Бенедетто
9
Бенедетто
98
Жермен
24
Флоренци
6
Керер
6
Керер
24
Флоренци
5
Паредес
2
Перейра
2
Перейра
5
Паредес
9
Икарди
10
Неймар
10
Неймар
9
Икарди
11
Ди Мария
7
Сарабия
7
Сарабия
11
Ди Мария
Сарабия
9
Кен
9
Кен
Сарабия
Остались в запасе
Марсель
ПСЖ
19
Шейк Суаре
ЦП
16
Йоанн Пеле
ВР
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
Главный тренер
Нассер Ларге
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
5
Митчел Баккер
ЛЗ
30
Александре Летеллье
ВР
12
Рафинья
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
19
Шейк Суаре
ЦП
16
Йоанн Пеле
ВР
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
Остались в запасе
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
5
Митчел Баккер
ЛЗ
30
Александре Летеллье
ВР
12
Рафинья
ЦП
Главный тренер
Нассер Ларге
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Марсель - ПСЖ
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
- : -
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
Стадион:
Велодром
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Марсель
ПСЖ
Моуринью не поддержал идею Луиса Энрике: «Ни за что не пошел бы на это!»
16:58
Сафонов обгонит Шевалье по размеру зарплаты в «ПСЖ»
15:42
4
«Марсель» – «Ле-Ман»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 21:35
Лидер «ПСЖ» выбыл до конца сезона
Вчера, 16:07
Жена Сафонова заявила о желании попасть в царствие небесное
Вчера, 14:05
1
«Марсель» – «Ле-Ман»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 21:35
Лига 1: шансы «Марселя» и «Ле-Мана» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
«Ланс» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ланса» и «Марселя» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Байер» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Моуринью не поддержал идею Луиса Энрике: «Ни за что не пошел бы на это!»
16:58
Сафонов обгонит Шевалье по размеру зарплаты в «ПСЖ»
15:42
4
Лидер «ПСЖ» выбыл до конца сезона
Вчера, 16:07
Жена Сафонова заявила о желании попасть в царствие небесное
Вчера, 14:05
1
Сафонов провалил матч с «Ниццей»
Вчера, 10:03
10
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+