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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Ницца
Марсель - Ницца: обзор матча 17 февраля 2021
Марсель
17.02.2021, среда, 23:00
Франция. Лига 1, 11 тур
3 : 2
Завершен
Ницца
14'
А. Гонсалес
42'
С. Хауи
53'
С. Хауи
47'
А. Гуири
87'
М. Селлуки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Ницца
Желтая карточка
Х. Сакаи
90'
+4
Замена
Ж. Амави
️️️️
Д. Пайет
90'
87'
ГОЛ! 3:2!
М. Селлуки
Пас отдал
А. Гуири
80'
Замена
К. Тюрам
️️️️
Х. Будауи
77'
Замена
М. Селлуки
️️️️
Р. Лопеш
Замена
В. Ронжье
️️️️
С. Хауи
77'
73'
Желтая карточка
П. Лис-Мелу
73'
Замена
Д. Ндой
️️️️
П. Лис-Мелу
Замена
Ф. Товен
️️️️
Л. Энрике
68'
ГОЛ! 3:1!
С. Хауи
53'
47'
ГОЛ! 2:1!
А. Гуири
Пас отдал
Х. Будауи
46'
Замена
М. Шнейдерлен
️️️️
А. Труй
Желтая карточка
Б. Камара
44'
ГОЛ! 2:0!
С. Хауи
Пас отдал
Л. Энрике
42'
ГОЛ! 1:0!
А. Гонсалес
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
18
Пап Гуйе
ОП
8
Бубакар Камара
ОП
10
Димитри Пайет
АП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
9
Бамба Дьенг
ЦФ
Главный тренер
Нассер Ларге
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
6
Хишам Будауи
ЦП
22
Алексис Труй
ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
9
Рони Лопеш
ПВ
9
Амин Гуири
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Марсель
30
Фабио Ванни
ВР
16
Йоанн Пеле
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
5
Лука Перрен
ЦЗ
19
Шейк Суаре
ЦП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
21
Валантен Ронжье
ЦП
10
Флориан Товен
ПВ
98
Валере Жермен
ЦФ
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
19
Кефрен Тюрам
ОП
14
Морган Шнейдерлен
ОП
19
Малик Селлуки
ПВ
14
Дан Ндой
ПВ
36
Laurenzo Prso
ЦФ
4-2-3-1
30
Манданда
5
Нагатомо
15
Чалета-Цар
27
Гонсалес
2
Сакаи
18
Гуйе
8
Камара
11
Энрике
10
Хауи
10
Пайет
9
Дьенг
4-3-2-1
44
Бенитес
34
Н'Соки
3
Бамбу
3
Пельмар
11
Камара
6
Будауи
22
Труй
33
Лис-Мелу
9
Лопеш
20
Клод-Морис
9
Гуири
10
Пайет
23
Амави
23
Амави
10
Пайет
10
Хауи
21
Ронжье
21
Ронжье
10
Хауи
11
Энрике
10
Товен
10
Товен
11
Энрике
6
Будауи
19
Тюрам
19
Тюрам
6
Будауи
9
Лопеш
19
Селлуки
19
Селлуки
9
Лопеш
33
Лис-Мелу
14
Ндой
14
Ндой
33
Лис-Мелу
22
Труй
14
Шнейдерлен
14
Шнейдерлен
22
Труй
Остались в запасе
Марсель
Ницца
30
Фабио Ванни
ВР
5
Лука Перрен
ЦЗ
19
Шейк Суаре
ЦП
16
Йоанн Пеле
ВР
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Нассер Ларге
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
36
Laurenzo Prso
ЦФ
30
Йоан Кардиналь
ВР
Главный тренер
Патрик Виейра
Остались в запасе
30
Фабио Ванни
ВР
5
Лука Перрен
ЦЗ
19
Шейк Суаре
ЦП
16
Йоанн Пеле
ВР
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
98
Валере Жермен
ЦФ
Остались в запасе
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
36
Laurenzo Prso
ЦФ
30
Йоан Кардиналь
ВР
Главный тренер
Нассер Ларге
Главный тренер
Патрик Виейра
Статистика матча Марсель - Ницца
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
- : -
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Информация о матче
Стадион:
Велодром
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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