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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Лион
Марсель - Лион: обзор матча 28 февраля 2021
Марсель
28.02.2021, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 27 тур
1 : 1
Завершен
Лион
44'
А. Милик (П)
21'
К. Токо Экамби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Лион
Желтая карточка
П. Гуйе
90'
+5
87'
Замена
С. Дьоманде
️️️️
Л. Дюбуа
87'
Замена
И. Слимани
️️️️
Т. Кадевере
Желтая карточка
А. Гонсалес
81'
81'
Желтая карточка
М. Депай
Желтая карточка
Д. Пайет
78'
78'
Желтая карточка
Т. Мендес
73'
Замена
М. Де Шильо
️️️️
М. Корне
73'
Замена
Б. Гимарайнс
️️️️
У. Ауа
Замена
М. Кюизанс
️️️️
С. Хауи
72'
71'
Вторая желтая
Л. Пакета
66'
Замена
Р. Шерки
️️️️
К. Токо Экамби
Желтая карточка
Б. Камара
64'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Милик
44'
42'
Желтая карточка
Л. Пакета
21'
ГОЛ! 0:1!
К. Токо Экамби
Пас отдал
Л. Пакета
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
8
Бубакар Камара
ОП
18
Пап Гуйе
ОП
10
Димитри Пайет
АП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
10
Флориан Товен
ПВ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
6
Марсело
ЦЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
23
Тиаго Мендес
ОП
10
Уссем Ауа
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
10
Мемфис Депай
ЦФ
9
Тино Кадевере
ЦФ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Марсель
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
16
Йоанн Пеле
ВР
20
Кристофер Роккья
ЛЗ
5
Лука Перрен
ЦЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
10
Оливье Нтчам
ЦП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
98
Валере Жермен
ЦФ
Лион
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
26
Мельвен Бар
ЛЗ
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
4
Джамел Бенламри
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
8
Максанс Какере
ЦП
36
Бруно Гимарайнс
ЦП
10
Райан Шерки
АП
19
Ислам Слимани
ЦФ
4-2-3-1
30
Манданда
5
Нагатомо
27
Гонсалес
15
Чалета-Цар
14
Лирола
8
Камара
18
Гуйе
10
Пайет
10
Хауи
10
Товен
30
Милик
3-1-1-2-3
1
Лопеш
15
Дюбуа
64
Денайе
6
Марсело
23
Мендес
10
Ауа
11
Пакета
70
Корне
9
Экамби
9
Кадевере
10
Депай
10
Хауи
27
Кюизанс
27
Кюизанс
10
Хауи
15
Дюбуа
20
Дьоманде
20
Дьоманде
15
Дюбуа
9
Экамби
10
Шерки
10
Шерки
9
Экамби
70
Корне
22
Де Шильо
22
Де Шильо
70
Корне
10
Ауа
36
Гимарайнс
36
Гимарайнс
10
Ауа
9
Кадевере
19
Слимани
19
Слимани
9
Кадевере
Остались в запасе
Марсель
Лион
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
20
Кристофер Роккья
ЛЗ
5
Лука Перрен
ЦЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
16
Йоанн Пеле
ВР
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
10
Оливье Нтчам
ЦП
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
26
Мельвен Бар
ЛЗ
4
Джамел Бенламри
ЦЗ
8
Максанс Какере
ЦП
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
20
Кристофер Роккья
ЛЗ
5
Лука Перрен
ЦЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
16
Йоанн Пеле
ВР
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
10
Оливье Нтчам
ЦП
98
Валере Жермен
ЦФ
Остались в запасе
26
Мельвен Бар
ЛЗ
4
Джамел Бенламри
ЦЗ
8
Максанс Какере
ЦП
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Марсель - Лион
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
- : -
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
Стадион:
Велодром
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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