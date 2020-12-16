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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Марсель
Ренн - Марсель: обзор матча 16 декабря 2020
Ренн
16.12.2020, среда, 23:00
Франция. Лига 1, 15 тур
2 : 1
Завершен
Марсель
63'
Х. Траоре
83'
А. Эну
24'
П. Гуйе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ренн - Марсель
Замена
Д. Леа Силики
️️️️
М. Ньянг
90'
+2
86'
Замена
М. Аке
️️️️
Б. Камара
ГОЛ! 2:1!
А. Эну
Пас отдал
Н. Агер
83'
80'
Желтая карточка
М. Кюизанс
Замена
Б. Бурижо
️️️️
Э. Камавинга
73'
Замена
Ж. Рюттер
️️️️
М. Терье
73'
Желтая карточка
А. Эну
72'
71'
Замена
К. Строотман
️️️️
Д. Пайет
71'
Замена
М. Кюизанс
️️️️
Ф. Товен
ГОЛ! 1:1!
Х. Траоре
Пас отдал
Ж. Доку
63'
Замена
А. Трюффер
️️️️
Ф. Мауасса
62'
Замена
А. Эну
️️️️
К. Гренье
62'
46'
Замена
В. Жермен
️️️️
Д. Бенедетто
42'
Желтая карточка
Л. Балерди
36'
Вторая желтая
П. Гуйе
24'
ГОЛ! 0:1!
П. Гуйе
Пас отдал
Д. Пайет
20'
Замена
Ю. Нагатомо
️️️️
Ж. Амави
11'
Желтая карточка
П. Гуйе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
1
Ромэйн Салин
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
11
Жереми Доку
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
8
Бубакар Камара
ОП
18
Пап Гуйе
ОП
21
Валантен Ронжье
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
10
Флориан Товен
ПВ
9
Дарио Бенедетто
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Ренн
30
Пепе Боне
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
23
Адриен Эну
ЦФ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
11
Марле Аке
ЛВ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
98
Валере Жермен
ЦФ
4-3-1-2
1
Салин
27
Мауасса
3
Да Силва
21
Агер
14
Траоре
15
Н'Зонзи
19
Гренье
6
Камавинга
11
Терье
11
Доку
99
Ньянг
4-2-1-2-1
30
Манданда
2
Сакаи
27
Гонсалес
26
Балерди
23
Амави
8
Камара
18
Гуйе
21
Ронжье
10
Товен
10
Пайет
9
Бенедетто
27
Мауасса
3
Трюффер
3
Трюффер
27
Мауасса
6
Камавинга
27
Бурижо
27
Бурижо
6
Камавинга
99
Ньянг
17
Леа Силики
17
Леа Силики
99
Ньянг
19
Гренье
23
Эну
23
Эну
19
Гренье
11
Терье
10
Рюттер
10
Рюттер
11
Терье
8
Камара
11
Аке
11
Аке
8
Камара
23
Амави
5
Нагатомо
5
Нагатомо
23
Амави
10
Товен
27
Кюизанс
27
Кюизанс
10
Товен
10
Пайет
8
Строотман
8
Строотман
10
Пайет
9
Бенедетто
98
Жермен
98
Жермен
9
Бенедетто
Остались в запасе
Ренн
Марсель
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
30
Пепе Боне
ВР
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
Главный тренер
Жульен Стефан
11
Луис Энрике
ЛВ
16
Йоанн Пеле
ВР
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
28
Неманья Радоньич
ЛВ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Остались в запасе
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
30
Пепе Боне
ВР
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
Остались в запасе
11
Луис Энрике
ЛВ
16
Йоанн Пеле
ВР
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
28
Неманья Радоньич
ЛВ
Главный тренер
Жульен Стефан
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Статистика матча Ренн - Марсель
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
- : -
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Информация о матче
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