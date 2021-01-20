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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Ланс
Марсель - Ланс: обзор матча 20 января 2021
Марсель
20.01.2021, среда, 23:00
Франция. Лига 1, 9 тур
0 : 1
Завершен
Ланс
59'
С. Банза
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Ланс
Желтая карточка
М. Кюизанс
90'
+2
Желтая карточка
С. Хауи
81'
78'
Замена
А. Калимуэндо
️️️️
С. Банза
73'
Замена
Т. Маурисио
️️️️
Г. Какута
Желтая карточка
Л. Перрен
69'
Замена
С. Хауи
️️️️
Ю. Нагатомо
66'
Замена
Н. Радоньич
️️️️
Ф. Товен
63'
Замена
Л. Перрен
️️️️
П. Гуйе
63'
Замена
Д. Пайет
️️️️
Д. Бенедетто
63'
Желтая карточка
Л. Балерди
62'
59'
ГОЛ! 0:1!
С. Банза
Пас отдал
М. Айдара
Желтая карточка
П. Гуйе
55'
55'
Желтая карточка
Ф. Медина
Замена
М. Кюизанс
️️️️
В. Ронжье
44'
25'
Желтая карточка
С. Банза
19'
Желтая карточка
М. Айдара
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
18
Пап Гуйе
ОП
8
Морган Сансон
ЦП
21
Валантен Ронжье
ЦП
10
Флориан Товен
ПВ
98
Валере Жермен
ЦФ
9
Дарио Бенедетто
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Ланс
16
Жан-Луис Лека
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
28
Шейк Дукур
ОП
42
Секо Фофана
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
24
Симон Банза
ЦФ
29
Флориан Сотока
ЦФ
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
5
Лука Перрен
ЦЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
11
Марле Аке
ЛВ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
Ланс
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
4
Иссиага Силла
ЛЗ
5
Закария Диалло
ЦЗ
22
Клеман Мишелен
ПЗ
10
Давид Кошта
АП
7
Тони Маурисио
АП
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
4-1-2-1-2
30
Манданда
5
Нагатомо
26
Балерди
15
Чалета-Цар
2
Сакаи
18
Гуйе
8
Сансон
21
Ронжье
10
Товен
9
Бенедетто
98
Жермен
3-3-1-1-2
16
Лека
15
Фортеш
2
Медина
24
Гради
92
Клосс
28
Дукур
21
Айдара
42
Фофана
5
Какута
29
Сотока
24
Банза
18
Гуйе
5
Перрен
5
Перрен
18
Гуйе
9
Бенедетто
10
Пайет
10
Пайет
9
Бенедетто
21
Ронжье
27
Кюизанс
27
Кюизанс
21
Ронжье
5
Нагатомо
10
Хауи
10
Хауи
5
Нагатомо
10
Товен
28
Радоньич
28
Радоньич
10
Товен
5
Какута
7
Маурисио
7
Маурисио
5
Какута
24
Банза
15
Калимуэндо
15
Калимуэндо
24
Банза
Остались в запасе
Марсель
Ланс
11
Луис Энрике
ЛВ
11
Марле Аке
ЛВ
16
Йоанн Пеле
ВР
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
5
Закария Диалло
ЦЗ
4
Иссиага Силла
ЛЗ
22
Клеман Мишелен
ПЗ
10
Давид Кошта
АП
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
Остались в запасе
11
Луис Энрике
ЛВ
11
Марле Аке
ЛВ
16
Йоанн Пеле
ВР
Остались в запасе
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
5
Закария Диалло
ЦЗ
4
Иссиага Силла
ЛЗ
22
Клеман Мишелен
ПЗ
10
Давид Кошта
АП
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Статистика матча Марсель - Ланс
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
- : -
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
- : -
24.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
Информация о матче
Стадион:
Велодром
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