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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ланс - Марсель
Ланс - Марсель: обзор матча 03 февраля 2021
Ланс
03.02.2021, среда, 23:00
Франция. Лига 1, 23 тур
2 : 2
Завершен
Марсель
46'
Ф. Сотока
61'
Ф. Медина
37'
Ф. Товен
45+2'
А. Милик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ланс - Марсель
Желтая карточка
К. Жан
90'
+3
90'
+1
Желтая карточка
А. Гонсалес
89'
Замена
Л. Энрике
️️️️
Ф. Товен
Замена
К. Жан
️️️️
С. Банза
82'
Замена
Л. Баде
️️️️
С. Фортеш
82'
Замена
Т. Маурисио
️️️️
Г. Какута
82'
81'
Замена
Ю. Нагатомо
️️️️
П. Лирола
Желтая карточка
Ф. Медина
63'
ГОЛ! 2:2!
Ф. Медина
Пас отдал
Ж. Клосс
61'
60'
Желтая карточка
П. Лирола
60'
Замена
Д. Бенедетто
️️️️
А. Милик
Желтая карточка
Ш. Дукур
48'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Сотока
Пас отдал
С. Банза
46'
Замена
А. Калимуэндо
️️️️
К. Мишелен
46'
45'
+2
ГОЛ! 0:2!
А. Милик
Пас отдал
А. Гонсалес
Желтая карточка
С. Фофана
43'
37'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Товен
Пас отдал
А. Гонсалес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ланс
16
Жан-Луис Лека
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
22
Клеман Мишелен
ПЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
28
Шейк Дукур
ОП
42
Секо Фофана
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
24
Симон Банза
ЦФ
29
Флориан Сотока
ЦФ
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
5
Лука Перрен
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
8
Бубакар Камара
ОП
10
Димитри Пайет
АП
10
Флориан Товен
ПВ
98
Валере Жермен
ЦФ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Ланс
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
18
Янник Каюзак
ОП
7
Тони Маурисио
АП
10
Давид Кошта
АП
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
10
Корентен Жан
ЦФ
Марсель
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
16
Йоанн Пеле
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
19
Шейк Суаре
ЦП
9
Дарио Бенедетто
ЦФ
3-3-1-1-2
16
Лека
22
Мишелен
15
Фортеш
2
Медина
21
Айдара
28
Дукур
92
Клосс
42
Фофана
5
Какута
29
Сотока
24
Банза
3-3-2-2
30
Манданда
5
Перрен
15
Чалета-Цар
27
Гонсалес
2
Сакаи
8
Камара
14
Лирола
10
Товен
10
Пайет
30
Милик
98
Жермен
15
Фортеш
5
Баде
5
Баде
15
Фортеш
5
Какута
7
Маурисио
7
Маурисио
5
Какута
22
Мишелен
15
Калимуэндо
15
Калимуэндо
22
Мишелен
24
Банза
10
Жан
10
Жан
24
Банза
10
Товен
11
Энрике
11
Энрике
10
Товен
14
Лирола
5
Нагатомо
5
Нагатомо
14
Лирола
30
Милик
9
Бенедетто
9
Бенедетто
30
Милик
Остались в запасе
Ланс
Марсель
4
Иссиага Силла
ЛЗ
10
Давид Кошта
АП
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
24
Жонатан Гради
ЦЗ
18
Янник Каюзак
ОП
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
19
Шейк Суаре
ЦП
16
Йоанн Пеле
ВР
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
4
Иссиага Силла
ЛЗ
10
Давид Кошта
АП
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
24
Жонатан Гради
ЦЗ
18
Янник Каюзак
ОП
Остались в запасе
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
19
Шейк Суаре
ЦП
16
Йоанн Пеле
ВР
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Ланс - Марсель
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
- : -
24.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
- : -
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Информация о матче
Стадион:
Стад Болла-Делели
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