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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бордо - Марсель
Бордо - Марсель: обзор матча 14 февраля 2021
Бордо
14.02.2021, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 25 тур
0 : 0
Завершен
Марсель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бордо - Марсель
Замена
С. Калу
️️️️
Р. Уден
84'
Желтая карточка
Я. Адли
65'
Замена
Н. де Превилль
️️️️
Ж. Мишель Сери
64'
63'
Замена
О. Нтчам
️️️️
М. Кюизанс
60'
Замена
Л. Перрен
️️️️
Ф. Товен
59'
Красная карточка
Д. Бенедетто
55'
Красная карточка
Л. Балерди
45'
+1
Желтая карточка
В. Ронжье
Замена
М. Зеркан
️️️️
Т. Башич
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
44
Поль Байссе
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
19
Тома Башич
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
29
Ясин Адли
АП
8
Атем Бен Арфа
АП
10
Реми Уден
ПВ
16
Хван У-Джо
ЦФ
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
8
Бубакар Камара
ОП
18
Пап Гуйе
ОП
21
Валантен Ронжье
ЦП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
10
Флориан Товен
ПВ
9
Дарио Бенедетто
ЦФ
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Нассер Ларге
Бордо
16
Гаэтан Пуссен
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
17
Мешер
ЦЗ
6
Том Лакуа
ЦП
90
Самуэль Калу
ПВ
17
Мехди Зеркан
ПВ
31
Амаду Траоре
ПВ
7
Джимми Бриан
ЦФ
12
Николя де Превилль
ЦФ
Марсель
30
Фабио Ванни
ВР
16
Йоанн Пеле
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
5
Лука Перрен
ЦЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
19
Шейк Суаре
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
9
Бамба Дьенг
ЦФ
4-2-3-1
56
Костиль
23
Бенито
44
Байссе
6
Косиельни
22
Кватен
19
Башич
14
Сери
29
Адли
8
Бен Арфа
10
Уден
16
У-Джо
3-2-2-1-2
30
Манданда
14
Лирола
26
Балерди
5
Нагатомо
8
Камара
18
Гуйе
21
Ронжье
27
Кюизанс
10
Товен
98
Жермен
9
Бенедетто
10
Уден
90
Калу
90
Калу
10
Уден
19
Башич
17
Зеркан
17
Зеркан
19
Башич
14
Сери
12
де Превилль
12
де Превилль
14
Сери
10
Товен
5
Перрен
5
Перрен
10
Товен
27
Кюизанс
10
Нтчам
10
Нтчам
27
Кюизанс
Остались в запасе
Бордо
Марсель
6
Том Лакуа
ЦП
31
Амаду Траоре
ПВ
16
Гаэтан Пуссен
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
17
Мешер
ЦЗ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
30
Фабио Ванни
ВР
11
Луис Энрике
ЛВ
19
Шейк Суаре
ЦП
9
Бамба Дьенг
ЦФ
16
Йоанн Пеле
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
Главный тренер
Нассер Ларге
Остались в запасе
6
Том Лакуа
ЦП
31
Амаду Траоре
ПВ
16
Гаэтан Пуссен
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
17
Мешер
ЦЗ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Остались в запасе
30
Фабио Ванни
ВР
11
Луис Энрике
ЛВ
19
Шейк Суаре
ЦП
9
Бамба Дьенг
ЦФ
16
Йоанн Пеле
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Главный тренер
Нассер Ларге
Статистика матча Бордо - Марсель
1
2
1
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
- : -
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Информация о матче
Стадион:
Шабан Дельма
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