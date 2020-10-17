Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Бордо
Марсель - Бордо: обзор матча 17 октября 2020
Марсель
17.10.2020, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 7 тур
3 : 1
Завершен
Бордо
5'
Ф. Товен
54'
Ж. Амави
64'
Пабло (АГ)
83'
Д. Майя
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Бордо
Замена
В. Жермен
️️️️
Д. Чалета-Цар
87'
Замена
К. Строотман
️️️️
В. Ронжье
86'
Замена
Л. Энрике
️️️️
Д. Бенедетто
86'
83'
ГОЛ! 3:1!
Д. Майя
Пас отдал
Д. Бриан
Замена
М. Аке
️️️️
Ф. Товен
78'
Замена
П. Гуйе
️️️️
М. Кюизанс
74'
Желтая карточка
Д. Чалета-Цар
72'
71'
Замена
Д. Бриан
️️️️
Н. де Превилль
66'
Замена
Х. У-Джо
️️️️
Я. Адли
66'
Замена
Д. Майя
️️️️
А. Бен Арфа
65'
Замена
М. Пундж
️️️️
Л. Бенито
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
Пабло
64'
ГОЛ! 2:0!
Ж. Амави
Пас отдал
Ф. Товен
54'
Желтая карточка
М. Сансон
49'
Пенальти не реализован!
Ф. Товен
14'
Желтая карточка
Х. Сакаи
7'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Товен
Пас отдал
Х. Сакаи
5'
4'
Желтая карточка
Я. Адли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
8
Бубакар Камара
ОП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
21
Валантен Ронжье
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
10
Флориан Товен
ПВ
9
Дарио Бенедетто
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
23
Пабло
ЦЗ
44
Поль Байссе
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
94
Отавио
ОП
19
Тома Башич
ЦП
29
Ясин Адли
АП
8
Атем Бен Арфа
АП
10
Реми Уден
ПВ
12
Николя де Превилль
ЦФ
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
11
Марле Аке
ЛВ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
18
Пап Гуйе
ОП
8
Кевин Строотман
ЦП
98
Валере Жермен
ЦФ
Бордо
16
Гаэтан Пуссен
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
17
Мехди Зеркан
ПВ
7
Дилан Баква
ЦФ
16
Хван У-Джо
ЦФ
9
Джош Майя
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
4-1-3-1-1
30
Манданда
23
Амави
27
Гонсалес
15
Чалета-Цар
2
Сакаи
8
Камара
27
Кюизанс
21
Ронжье
8
Сансон
10
Товен
9
Бенедетто
4-1-1-3-1
56
Костиль
20
Сабали
23
Пабло
44
Байссе
23
Бенито
94
Отавио
19
Башич
10
Уден
8
Бен Арфа
29
Адли
12
де Превилль
27
Кюизанс
18
Гуйе
18
Гуйе
27
Кюизанс
9
Бенедетто
11
Энрике
11
Энрике
9
Бенедетто
10
Товен
11
Аке
11
Аке
10
Товен
21
Ронжье
8
Строотман
8
Строотман
21
Ронжье
15
Чалета-Цар
98
Жермен
98
Жермен
15
Чалета-Цар
23
Бенито
29
Пундж
29
Пундж
23
Бенито
29
Адли
16
У-Джо
16
У-Джо
29
Адли
8
Бен Арфа
9
Майя
9
Майя
8
Бен Арфа
12
де Превилль
7
Бриан
7
Бриан
12
де Превилль
Остались в запасе
Марсель
Бордо
16
Йоанн Пеле
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
22
Энок Кватен
ПЗ
17
Мехди Зеркан
ПВ
7
Дилан Баква
ЦФ
16
Гаэтан Пуссен
ВР
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Остались в запасе
16
Йоанн Пеле
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
Остались в запасе
22
Энок Кватен
ПЗ
17
Мехди Зеркан
ПВ
7
Дилан Баква
ЦФ
16
Гаэтан Пуссен
ВР
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Статистика матча Марсель - Бордо
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
- : -
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Стадион:
Велодром
Новости команд
Все
Марсель
Бордо
«Марсель» – «Ле-Ман»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 21:35
Лига 1: шансы «Марселя» и «Ле-Мана» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
Экс-защитник сборной Франции возобновил карьеру после 9-летней паузы
20 ноября
1
«Ланс» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ланса» и «Марселя» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Марсель» – «Ле-Ман»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 21:35
Лига 1: шансы «Марселя» и «Ле-Мана» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
«Ланс» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ланса» и «Марселя» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Байер» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Экс-защитник сборной Франции возобновил карьеру после 9-летней паузы
20 ноября
1
6-кратного чемпиона Франции купят за 1 евро
26 сентября
1
Смертин составил символическую сборную из бывших партнеров по команде
2025.10.03 15:59
Оливер Кан может купить французский клуб
2025.01.02 23:11
Экс-полузащитнику «Локомотива» и «Краснодара» предложили поиграть в 4-м дивизионе Франции
2024.08.27 22:55
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+