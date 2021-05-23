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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Метц - Марсель
Метц - Марсель: обзор матча 23 мая 2021
Метц
23.05.2021, воскресенье, 22:00
Франция. Лига 1, 38 тур
1 : 0
Завершен
Марсель
90+6'
Ф. Булайя (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Метц - Марсель
90'
+6
Желтая карточка
Д. Пайет
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ф. Булайя
90'
+6
Замена
М. Удоль
️️️️
Т. Делен
90'
+3
Замена
М. Гуйе
️️️️
П. Яд
78'
Замена
Вагнер
️️️️
Т. Эмброуз
78'
72'
Замена
Л. Энрике
️️️️
Д. Бенедетто
71'
Желтая карточка
П. Лирола
67'
Замена
Ю. Нагатомо
️️️️
Ж. Амави
Желтая карточка
Т. Эмброуз
54'
Желтая карточка
П. Сарр
42'
Желтая карточка
Д. Бронн
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Метц
90
Александр Окиджа
ВР
3
Тома Делен
ЛЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
21
Джон Бойе
ЦЗ
18
Фабьен Сентонс
ПЗ
37
Папа Яд
ЛВ
80
Хабиб Майга
ОП
96
Кевин Н'Дорам
ОП
29
Папе Сарр
ЦП
37
Фарид Булайя
ПВ
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
Главный тренер
Венсан Оньон
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
8
Бубакар Камара
ОП
18
Пап Гуйе
ОП
10
Димитри Пайет
АП
9
Дарио Бенедетто
ЦФ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Метц
16
Марк-Орель Каяр
ВР
14
Матье Удоль
ЛЗ
4
Кики Куяте
ЦЗ
18
Эрнест Боахен
ПЗ
88
Юссеф Мазиз
ЛП
2
Мамаду Фофана
ОП
12
Бубакар Траоре
ЦП
26
Мамаду Гуйе
ПВ
70
Вагнер
ПВ
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
5
Лука Перрен
ЦЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
21
Валантен Ронжье
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
31
Уго Бертелли
АП
46
Aaron Kamardin
ЦФ
9
Бамба Дьенг
ЦФ
4-2-1-2-1
90
Окиджа
3
Делен
6
Бронн
21
Бойе
18
Сентонс
80
Майга
96
Н'Дорам
29
Сарр
37
Яд
37
Булайя
68
Эмброуз
3-4-1-2
30
Манданда
26
Балерди
27
Гонсалес
15
Чалета-Цар
14
Лирола
8
Камара
18
Гуйе
23
Амави
10
Пайет
30
Милик
9
Бенедетто
3
Делен
14
Удоль
14
Удоль
3
Делен
37
Яд
26
Гуйе
26
Гуйе
37
Яд
68
Эмброуз
70
Вагнер
70
Вагнер
68
Эмброуз
23
Амави
5
Нагатомо
5
Нагатомо
23
Амави
9
Бенедетто
11
Энрике
11
Энрике
9
Бенедетто
Остались в запасе
Метц
Марсель
16
Марк-Орель Каяр
ВР
4
Кики Куяте
ЦЗ
18
Эрнест Боахен
ПЗ
88
Юссеф Мазиз
ЛП
2
Мамаду Фофана
ОП
12
Бубакар Траоре
ЦП
Главный тренер
Венсан Оньон
46
Aaron Kamardin
ЦФ
31
Уго Бертелли
АП
16
Йоанн Пеле
ВР
5
Лука Перрен
ЦЗ
21
Валантен Ронжье
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
9
Бамба Дьенг
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Остались в запасе
16
Марк-Орель Каяр
ВР
4
Кики Куяте
ЦЗ
18
Эрнест Боахен
ПЗ
88
Юссеф Мазиз
ЛП
2
Мамаду Фофана
ОП
12
Бубакар Траоре
ЦП
Остались в запасе
46
Aaron Kamardin
ЦФ
31
Уго Бертелли
АП
16
Йоанн Пеле
ВР
5
Лука Перрен
ЦЗ
21
Валантен Ронжье
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
9
Бамба Дьенг
ЦФ
Главный тренер
Венсан Оньон
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Статистика матча Метц - Марсель
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Метц
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
2 : 1
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
- : -
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Информация о матче
Стадион:
Сен-Симфорьен
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