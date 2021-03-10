Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Ренн
Марсель - Ренн: обзор матча 10 марта 2021
Марсель
10.03.2021, среда, 21:00
Франция. Лига 1, 22 тур
1 : 0
Завершен
Ренн
88'
М. Кюизанс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Ренн
90'
Замена
А. Эну
️️️️
Э. Камавинга
ГОЛ! 1:0!
М. Кюизанс
Пас отдал
Л. Энрике
88'
85'
Замена
Ф. Тайт
️️️️
С. Гирасси
Замена
К. Роккья
️️️️
Ю. Нагатомо
81'
Замена
М. Кюизанс
️️️️
Д. Пайет
81'
Желтая карточка
Б. Камара
79'
Замена
Д. Бенедетто
️️️️
А. Милик
71'
66'
Замена
Б. Бурижо
️️️️
К. Гренье
66'
Замена
А. Трюффер
️️️️
Ф. Мауасса
Замена
Л. Энрике
️️️️
С. Хауи
62'
45'
+1
Желтая карточка
Ж. Ньямси
41'
Желтая карточка
Н. Агер
33'
Желтая карточка
Э. Камавинга
Желтая карточка
Д. Чалета-Цар
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
8
Бубакар Камара
ОП
10
Димитри Пайет
АП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
10
Флориан Товен
ПВ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Ренн
1
Альфред Гомис
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
11
Жереми Доку
ЦФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
20
Кристофер Роккья
ЛЗ
5
Лука Перрен
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
9
Бамба Дьенг
ЦФ
98
Валере Жермен
ЦФ
9
Дарио Бенедетто
ЦФ
Ренн
1
Ромэйн Салин
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
34
Янн Гбоу
ЛВ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
23
Адриен Эну
ЦФ
3-3-3-1
30
Манданда
15
Чалета-Цар
27
Гонсалес
26
Балерди
5
Нагатомо
8
Камара
14
Лирола
10
Пайет
10
Хауи
10
Товен
30
Милик
4-3-1-2
1
Гомис
2
Соппи
21
Агер
5
Ньямси
27
Мауасса
6
Камавинга
15
Н'Зонзи
19
Гренье
11
Терье
9
Гирасси
11
Доку
5
Нагатомо
20
Роккья
20
Роккья
5
Нагатомо
10
Хауи
11
Энрике
11
Энрике
10
Хауи
10
Пайет
27
Кюизанс
27
Кюизанс
10
Пайет
30
Милик
9
Бенедетто
9
Бенедетто
30
Милик
9
Гирасси
29
Тайт
29
Тайт
9
Гирасси
27
Мауасса
3
Трюффер
3
Трюффер
27
Мауасса
19
Гренье
27
Бурижо
27
Бурижо
19
Гренье
6
Камавинга
23
Эну
23
Эну
6
Камавинга
Остались в запасе
Марсель
Ренн
5
Лука Перрен
ЦЗ
9
Бамба Дьенг
ЦФ
16
Йоанн Пеле
ВР
2
Хироки Сакаи
ПЗ
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
34
Янн Гбоу
ЛВ
1
Ромэйн Салин
ВР
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
5
Лука Перрен
ЦЗ
9
Бамба Дьенг
ЦФ
16
Йоанн Пеле
ВР
2
Хироки Сакаи
ПЗ
98
Валере Жермен
ЦФ
Остались в запасе
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
34
Янн Гбоу
ЛВ
1
Ромэйн Салин
ВР
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Марсель - Ренн
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
- : -
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Стадион:
Велодром
Новости команд
Все
Марсель
Ренн
«Марсель» – «Ле-Ман»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 21:35
«Лорьян» – «Ренн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 18:05
Лига 1: шансы «Марселя» и «Ле-Мана» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
Лига 1: шансы «Лорьяна» и «Ренна» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
«Ланс» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Марсель» – «Ле-Ман»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 21:35
Лига 1: шансы «Марселя» и «Ле-Мана» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
«Ланс» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ланса» и «Марселя» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Байер» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«Лорьян» – «Ренн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 18:05
Лига 1: шансы «Лорьяна» и «Ренна» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ренна» и «Лилля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Лига Европы: шансы «Ренна» и «Олимпиакоса» на победу в матче 4 тура
3 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+