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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Дижон - Марсель
Дижон - Марсель: обзор матча 09 января 2021
Дижон
09.01.2021, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 19 тур
0 : 0
Завершен
Марсель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дижон - Марсель
Замена
О. Шедлер
️️️️
М. Бальде
90'
+1
Замена
А. Добре
️️️️
Э. Эбимбе
78'
76'
Замена
М. Аке
️️️️
Ф. Товен
Желтая карточка
В. Лаутоа
66'
65'
Замена
К. Строотман
️️️️
Б. Камара
Замена
В. Лаутоа
️️️️
П. Шейх
64'
Замена
Ф. Саммаритано
️️️️
М. Конате
64'
63'
Желтая карточка
В. Ронжье
61'
Замена
В. Жермен
️️️️
Д. Бенедетто
60'
Замена
М. Кюизанс
️️️️
П. Гуйе
60'
Замена
Д. Пайет
️️️️
Н. Радоньич
29'
Желтая карточка
П. Гуйе
Желтая карточка
Б. Экюэль-Манга
23'
Желтая карточка
П. Шейх
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дижон
1
Антони Расьоппи
ВР
25
Нгонда Музинга
ЛЗ
5
Сену Кулибали
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
24
Папе Шейх
ЦП
22
Дидье Ндонг
ЦП
43
Берсант Целина
АП
29
Эрик Эбимбе
ПВ
17
Мама Бальде
ПВ
11
Мусса Конате
ЦФ
Главный тренер
Стефан Жобар
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
8
Бубакар Камара
ОП
18
Пап Гуйе
ОП
21
Валантен Ронжье
ЦП
10
Флориан Товен
ПВ
9
Дарио Бенедетто
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Дижон
16
Сатурнин Альягбе
ВР
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
6
Весли Лаутоа
ЦЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
29
Алекс Добре
ЛВ
8
Мунир Шуиар
ЛВ
14
Жордан Мари
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
21
Орельен Шедлер
ЦФ
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
5
Лука Перрен
ЦЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
11
Марле Аке
ЛВ
8
Кевин Строотман
ЦП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
98
Валере Жермен
ЦФ
4-2-3-1
1
Расьоппи
25
Музинга
5
Кулибали
5
Экюэль-Манга
23
Боэ
24
Шейх
22
Ндонг
29
Эбимбе
43
Целина
17
Бальде
11
Конате
4-2-1-2-1
30
Манданда
2
Сакаи
27
Гонсалес
15
Чалета-Цар
5
Нагатомо
8
Камара
18
Гуйе
21
Ронжье
10
Товен
28
Радоньич
9
Бенедетто
17
Бальде
21
Шедлер
21
Шедлер
17
Бальде
29
Эбимбе
29
Добре
29
Добре
29
Эбимбе
24
Шейх
6
Лаутоа
6
Лаутоа
24
Шейх
11
Конате
7
Саммаритано
7
Саммаритано
11
Конате
10
Товен
11
Аке
11
Аке
10
Товен
28
Радоньич
10
Пайет
10
Пайет
28
Радоньич
8
Камара
8
Строотман
8
Строотман
8
Камара
18
Гуйе
27
Кюизанс
27
Кюизанс
18
Гуйе
9
Бенедетто
98
Жермен
98
Жермен
9
Бенедетто
Остались в запасе
Дижон
Марсель
16
Сатурнин Альягбе
ВР
26
Фуад Чафик
ПЗ
8
Мунир Шуиар
ЛВ
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
14
Жордан Мари
ЦП
Главный тренер
Стефан Жобар
5
Лука Перрен
ЦЗ
16
Йоанн Пеле
ВР
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Остались в запасе
16
Сатурнин Альягбе
ВР
26
Фуад Чафик
ПЗ
8
Мунир Шуиар
ЛВ
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
14
Жордан Мари
ЦП
Остались в запасе
5
Лука Перрен
ЦЗ
16
Йоанн Пеле
ВР
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
Главный тренер
Стефан Жобар
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Статистика матча Дижон - Марсель
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Дижон
Франция. Лига 2, 14 тур
Дижон
- : -
04.12.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
1 : 0
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
- : -
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Информация о матче
Стадион:
Гастон Жерар
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