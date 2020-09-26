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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Метц
Марсель - Метц: обзор матча 26 сентября 2020
Марсель
26.09.2020, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 5 тур
1 : 1
Завершен
Метц
90+5'
М. Сансон
71'
И. Ньян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Метц
ГОЛ! 1:1!
М. Сансон
Пас отдал
Н. Радоньич
90'
+5
90'
+4
Замена
К. Куяте
️️️️
В. Ангбан
87'
Замена
В. Тшимбембе
️️️️
Ф. Булайя
86'
Замена
П. Яд
️️️️
О. Нгетт
Замена
П. Гуйе
️️️️
Б. Камара
85'
Замена
М. Лопес
️️️️
Д. Чалета-Цар
85'
Замена
Н. Радоньич
️️️️
Ф. Товен
84'
Замена
В. Жермен
️️️️
В. Ронжье
77'
Замена
С. Хауи
️️️️
Ю. Нагатомо
77'
76'
Замена
Х. Диалло
️️️️
И. Ньян
71'
ГОЛ! 0:1!
И. Ньян
Пас отдал
М. Удоль
55'
Желтая карточка
В. Ангбан
24'
Желтая карточка
Х. Майга
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
8
Бубакар Камара
ОП
21
Валантен Ронжье
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
10
Флориан Товен
ПВ
9
Дарио Бенедетто
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Метц
90
Александр Окиджа
ВР
14
Матье Удоль
ЛЗ
21
Джон Бойе
ЦЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
18
Фабьен Сентонс
ПЗ
11
Опа Нгетт
ЛВ
2
Мамаду Фофана
ОП
80
Хабиб Майга
ОП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
37
Фарид Булайя
ПВ
7
Ибраима Ньян
ЦФ
Главный тренер
Венсан Оньон
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
11
Марле Аке
ЛВ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
18
Пап Гуйе
ОП
20
Максим Лопес
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
98
Валере Жермен
ЦФ
Метц
16
Марк-Орель Каяр
ВР
3
Тома Делен
ЛЗ
4
Кики Куяте
ЦЗ
88
Юссеф Мазиз
ЛП
37
Папа Яд
ЛВ
21
Лоран Янс
ЦП
12
Варрен Тшимбембе
ПП
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
13
Хабиб Диалло
ЦФ
4-1-2-2-1
30
Манданда
5
Нагатомо
27
Гонсалес
15
Чалета-Цар
2
Сакаи
8
Камара
21
Ронжье
8
Сансон
10
Пайет
10
Товен
9
Бенедетто
4-2-1-2-1
90
Окиджа
18
Сентонс
21
Бойе
6
Бронн
14
Удоль
2
Фофана
80
Майга
7
Ангбан
37
Булайя
11
Нгетт
7
Ньян
8
Камара
18
Гуйе
18
Гуйе
8
Камара
15
Чалета-Цар
20
Лопес
20
Лопес
15
Чалета-Цар
5
Нагатомо
10
Хауи
10
Хауи
5
Нагатомо
10
Товен
28
Радоньич
28
Радоньич
10
Товен
21
Ронжье
98
Жермен
98
Жермен
21
Ронжье
7
Ангбан
4
Куяте
4
Куяте
7
Ангбан
37
Булайя
12
Тшимбембе
12
Тшимбембе
37
Булайя
11
Нгетт
37
Яд
37
Яд
11
Нгетт
7
Ньян
13
Диалло
13
Диалло
7
Ньян
Остались в запасе
Марсель
Метц
11
Марле Аке
ЛВ
16
Йоанн Пеле
ВР
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
8
Кевин Строотман
ЦП
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
3
Тома Делен
ЛЗ
88
Юссеф Мазиз
ЛП
16
Марк-Орель Каяр
ВР
21
Лоран Янс
ЦП
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
Главный тренер
Венсан Оньон
Остались в запасе
11
Марле Аке
ЛВ
16
Йоанн Пеле
ВР
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
8
Кевин Строотман
ЦП
Остались в запасе
3
Тома Делен
ЛЗ
88
Юссеф Мазиз
ЛП
16
Марк-Орель Каяр
ВР
21
Лоран Янс
ЦП
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Главный тренер
Венсан Оньон
Статистика матча Марсель - Метц
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
- : -
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Метц
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
2 : 1
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Информация о матче
Главный судья:
Эрик Ваттеллье
Стадион:
Велодром
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