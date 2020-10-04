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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Марсель
Лион - Марсель: обзор матча 04 октября 2020
Лион
04.10.2020, воскресенье, 22:00
Франция. Лига 1, 6 тур
1 : 1
Завершен
Марсель
28'
У. Ауа (П)
16'
Д. Пайет
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Марсель
Желтая карточка
Б. Гимарайнс
86'
Замена
Р. Шерки
️️️️
К. Токо Экамби
85'
Замена
С. Дьоманде
️️️️
Марсело
85'
Замена
М. Дембеле
️️️️
Т. Кадевере
77'
75'
Замена
М. Лопес
️️️️
Ф. Товен
Замена
М. Депай
️️️️
М. Корне
69'
Замена
Б. Гимарайнс
️️️️
М. Какере
69'
62'
Замена
Н. Радоньич
️️️️
Д. Бенедетто
61'
Замена
П. Гуйе
️️️️
Б. Камара
45'
+4
Желтая карточка
Н. Радоньич
ГОЛ с пенальти! 1:1!
У. Ауа
28'
19'
Красная карточка
Д. Пайет
16'
ГОЛ! 0:1!
Д. Пайет
Пас отдал
Ф. Товен
4'
Желтая карточка
Д. Чалета-Цар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
26
Мельвен Бар
ЛЗ
6
Марсело
ЦЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
23
Тиаго Мендес
ОП
8
Максанс Какере
ЦП
10
Уссем Ауа
ЦП
9
Тино Кадевере
ЦФ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
8
Бубакар Камара
ОП
21
Валантен Ронжье
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
10
Флориан Товен
ПВ
9
Дарио Бенедетто
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Лион
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
36
Бруно Гимарайнс
ЦП
6
Жеан Лукас
ЦП
10
Райан Шерки
АП
11
Лукас Пакета
АП
10
Мемфис Депай
ЦФ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
11
Марле Аке
ЛВ
11
Луис Энрике
ЛВ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
18
Пап Гуйе
ОП
8
Кевин Строотман
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
98
Валере Жермен
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Лопеш
26
Бар
6
Марсело
64
Денайе
15
Дюбуа
23
Мендес
8
Какере
10
Ауа
70
Корне
9
Экамби
9
Кадевере
4-1-2-2-1
30
Манданда
2
Сакаи
27
Гонсалес
15
Чалета-Цар
23
Амави
8
Камара
21
Ронжье
8
Сансон
10
Товен
10
Пайет
9
Бенедетто
9
Экамби
10
Шерки
10
Шерки
9
Экамби
6
Марсело
20
Дьоманде
20
Дьоманде
6
Марсело
8
Какере
36
Гимарайнс
36
Гимарайнс
8
Какере
70
Корне
10
Депай
10
Депай
70
Корне
9
Кадевере
9
Дембеле
9
Дембеле
9
Кадевере
8
Камара
18
Гуйе
18
Гуйе
8
Камара
10
Товен
20
Лопес
20
Лопес
10
Товен
9
Бенедетто
28
Радоньич
28
Радоньич
9
Бенедетто
Остались в запасе
Лион
Марсель
11
Лукас Пакета
АП
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
6
Жеан Лукас
ЦП
Главный тренер
Руди Гарсия
11
Марле Аке
ЛВ
11
Луис Энрике
ЛВ
16
Йоанн Пеле
ВР
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
8
Кевин Строотман
ЦП
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Остались в запасе
11
Лукас Пакета
АП
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
6
Жеан Лукас
ЦП
Остались в запасе
11
Марле Аке
ЛВ
11
Луис Энрике
ЛВ
16
Йоанн Пеле
ВР
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
8
Кевин Строотман
ЦП
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Статистика матча Лион - Марсель
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
- : -
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Информация о матче
Главный судья:
Стефани Фраппар
Стадион:
Групама Стэдиум
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