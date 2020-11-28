Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Нант
Марсель - Нант: обзор матча 28 ноября 2020
Марсель
28.11.2020, суббота, 19:00
Франция. Лига 1, 12 тур
3 : 1
Завершен
Нант
2'
Ф. Товен
35'
Д. Пайет
60'
Д. Бенедетто (П)
73'
Л. Бляс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Нант
Желтая карточка
К. Строотман
90'
+3
Замена
Ю. Нагатомо
️️️️
Х. Сакаи
87'
Замена
М. Аке
️️️️
Д. Пайет
85'
83'
Желтая карточка
Л. Бляс
Замена
В. Жермен
️️️️
Д. Бенедетто
76'
Замена
К. Строотман
️️️️
В. Ронжье
76'
74'
Замена
Ж. Огустен
️️️️
Р. Коло Муани
74'
Замена
М. Коко
️️️️
К. Бамба
73'
ГОЛ! 3:1!
Л. Бляс
Желтая карточка
А. Гонсалес
72'
65'
Замена
А. Жиротто
️️️️
Ж. Кастеллетто
61'
Замена
М. Абид
️️️️
А. Туре
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Д. Бенедетто
60'
57'
Желтая карточка
Ж. Кастеллетто
Желтая карточка
В. Ронжье
54'
Желтая карточка
Д. Пайет
47'
46'
Замена
М. Саймон
️️️️
И. Луза
ГОЛ! 2:0!
Д. Пайет
Пас отдал
М. Кюизанс
35'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Товен
Пас отдал
В. Ронжье
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
8
Бубакар Камара
ОП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
21
Валантен Ронжье
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
10
Флориан Товен
ПВ
9
Дарио Бенедетто
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
7
Абдулайе Туре
ОП
4
Педро Чиривелья
ОП
26
Имран Луза
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
17
Кадер Бамба
ПВ
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
11
Марле Аке
ЛВ
11
Луис Энрике
ЛВ
18
Пап Гуйе
ОП
8
Кевин Строотман
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
98
Валере Жермен
ЦФ
Нант
1
Денис Петрич
ВР
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
17
Мехди Абид
ЦП
97
Маркус Коко
ПВ
17
Калифа Кулибали
ЦФ
9
Рено Эмон
ЦФ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
4-1-2-2-1
30
Манданда
23
Амави
15
Чалета-Цар
27
Гонсалес
2
Сакаи
8
Камара
27
Кюизанс
21
Ронжье
10
Пайет
10
Товен
9
Бенедетто
4-2-1-2-1
40
Лафон
14
Корчиа
21
Кастеллетто
5
Паллуа
2
Фабио
7
Туре
4
Чиривелья
26
Луза
17
Бамба
10
Бляс
9
Муани
10
Пайет
11
Аке
11
Аке
10
Пайет
2
Сакаи
5
Нагатомо
5
Нагатомо
2
Сакаи
21
Ронжье
8
Строотман
8
Строотман
21
Ронжье
9
Бенедетто
98
Жермен
98
Жермен
9
Бенедетто
26
Луза
27
Саймон
27
Саймон
26
Луза
17
Бамба
97
Коко
97
Коко
17
Бамба
21
Кастеллетто
5
Жиротто
5
Жиротто
21
Кастеллетто
7
Туре
17
Абид
17
Абид
7
Туре
9
Муани
97
Огустен
97
Огустен
9
Муани
Остались в запасе
Марсель
Нант
11
Луис Энрике
ЛВ
18
Пап Гуйе
ОП
16
Йоанн Пеле
ВР
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
1
Денис Петрич
ВР
8
Деннис Аппиа
ПЗ
17
Калифа Кулибали
ЦФ
9
Рено Эмон
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
Остались в запасе
11
Луис Энрике
ЛВ
18
Пап Гуйе
ОП
16
Йоанн Пеле
ВР
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
Остались в запасе
1
Денис Петрич
ВР
8
Деннис Аппиа
ПЗ
17
Калифа Кулибали
ЦФ
9
Рено Эмон
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
Статистика матча Марсель - Нант
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
- : -
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Информация о матче
Стадион:
Велодром
Новости команд
Все
Марсель
Нант
«Марсель» – «Ле-Ман»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 21:35
Лига 1: шансы «Марселя» и «Ле-Мана» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
«Ланс» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ланса» и «Марселя» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Байер» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«Марсель» – «Ле-Ман»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 21:35
Лига 1: шансы «Марселя» и «Ле-Мана» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
«Ланс» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ланса» и «Марселя» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Байер» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Пруцев забил 3-й гол во французской Лиге 2
20 октября
Дебютант РПЛ презентовал новичка, сыгравшего на ЧМ-2026
12 сентября
1
Клуб РПЛ без объявления трансфера дозаявил участника ЧМ-2026
11 сентября
«Краснодар» определился с приоритетным кандидатом на позицию вингера
5 августа
4
Агенты отреагировали на интерес «Краснодара» к Бенхаттабу и Каноббио
22 июля
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+