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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нант - Марсель
Нант - Марсель: обзор матча 20 февраля 2021
Нант
20.02.2021, суббота, 19:00
Франция. Лига 1, 26 тур
1 : 1
Завершен
Марсель
50'
Л. Бляс
69'
Д. Пайет
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нант - Марсель
90'
+4
Красная карточка
Х. Сакаи
90'
Замена
Ж. Амави
️️️️
Ю. Нагатомо
Желтая карточка
К. Бамба
88'
88'
Желтая карточка
А. Гонсалес
Замена
М. Коко
️️️️
И. Луза
82'
Замена
Р. Эмон
️️️️
Р. Коло Муани
82'
79'
Замена
М. Кюизанс
️️️️
Б. Камара
Желтая карточка
П. Чиривелья
74'
69'
ГОЛ! 1:1!
Д. Пайет
Пас отдал
Ю. Нагатомо
Замена
К. Бамба
️️️️
М. Саймон
67'
ГОЛ! 1:0!
Л. Бляс
50'
46'
Замена
В. Ронжье
️️️️
Л. Энрике
Желтая карточка
Ж. Кастеллетто
43'
Желтая карточка
Ш. Траоре
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
7
Абдулайе Туре
ОП
4
Педро Чиривелья
ОП
26
Имран Луза
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Раймон Доменек
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
8
Бубакар Камара
ОП
18
Пап Гуйе
ОП
10
Димитри Пайет
АП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
9
Бамба Дьенг
ЦФ
Главный тренер
Нассер Ларге
Нант
1
Денис Петрич
ВР
2
Абдулайе Силла
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
3
Батиста Менди
ОП
10
Роли Перейра де Са
АП
17
Кадер Бамба
ПВ
97
Маркус Коко
ПВ
9
Рено Эмон
ЦФ
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
5
Лука Перрен
ЦЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
21
Валантен Ронжье
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
98
Валере Жермен
ЦФ
4-2-1-2-1
40
Лафон
22
Траоре
21
Кастеллетто
5
Жиротто
8
Аппиа
7
Туре
4
Чиривелья
26
Луза
27
Саймон
10
Бляс
9
Муани
4-2-3-1
30
Манданда
2
Сакаи
15
Чалета-Цар
27
Гонсалес
5
Нагатомо
8
Камара
18
Гуйе
10
Пайет
10
Хауи
11
Энрике
9
Дьенг
27
Саймон
17
Бамба
17
Бамба
27
Саймон
26
Луза
97
Коко
97
Коко
26
Луза
9
Муани
9
Эмон
9
Эмон
9
Муани
5
Нагатомо
23
Амави
23
Амави
5
Нагатомо
8
Камара
27
Кюизанс
27
Кюизанс
8
Камара
11
Энрике
21
Ронжье
21
Ронжье
11
Энрике
Остались в запасе
Нант
Марсель
2
Абдулайе Силла
ЦЗ
3
Батиста Менди
ОП
10
Роли Перейра де Са
АП
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
1
Денис Петрич
ВР
5
Николас Паллуа
ЦЗ
Главный тренер
Раймон Доменек
5
Лука Перрен
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
16
Йоанн Пеле
ВР
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
10
Оливье Нтчам
ЦП
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Нассер Ларге
Остались в запасе
2
Абдулайе Силла
ЦЗ
3
Батиста Менди
ОП
10
Роли Перейра де Са
АП
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
1
Денис Петрич
ВР
5
Николас Паллуа
ЦЗ
Остались в запасе
5
Лука Перрен
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
16
Йоанн Пеле
ВР
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
10
Оливье Нтчам
ЦП
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Раймон Доменек
Главный тренер
Нассер Ларге
Статистика матча Нант - Марсель
4
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
- : -
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Информация о матче
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
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