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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Марсель
Монако - Марсель: обзор матча 23 января 2021
Монако
23.01.2021, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 21 тур
3 : 1
Завершен
Марсель
47'
Г. Марипан
75'
О. Чуамени
90+2'
С. Йоветич
12'
Н. Радоньич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Марсель
Желтая карточка
Ю. Фофана
90'
+3
ГОЛ! 3:1!
С. Йоветич
90'
+2
Замена
П. Пеллегри
️️️️
К. Фолланд
90'
+1
90'
Желтая карточка
П. Гуйе
Желтая карточка
А. Головин
89'
82'
Желтая карточка
С. Хауи
Желтая карточка
К. Дьятта
81'
Замена
С. Йоветич
️️️️
В. Бен-Йеддер
78'
76'
Желтая карточка
А. Гонсалес
76'
Замена
С. Хауи
️️️️
М. Кюизанс
ГОЛ! 2:1!
О. Чуамени
Пас отдал
А. Головин
75'
Замена
К. Дьятта
️️️️
С. Диоп
68'
68'
Замена
Д. Пайет
️️️️
Н. Радоньич
67'
Замена
В. Жермен
️️️️
Ф. Товен
60'
Замена
А. Милик
️️️️
Д. Бенедетто
49'
Желтая карточка
Х. Сакаи
ГОЛ! 1:1!
Г. Марипан
Пас отдал
А. Головин
47'
Замена
А. Головин
️️️️
Р. Агилар
46'
21'
Желтая карточка
Л. Балерди
12'
ГОЛ! 0:1!
Н. Радоньич
Пас отдал
Д. Чалета-Цар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
23
Бенжамин Леком
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
14
Орельен Чуамени
ОП
24
Юссуф Фофана
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
18
Пап Гуйе
ОП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
10
Флориан Товен
ПВ
9
Дарио Бенедетто
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Монако
1
Вито Манноне
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
5
Крислен Матсима
ЦЗ
21
Аксель Дисаси
ЦЗ
8
Элиот Матацо
ЦП
10
Александр Головин
АП
15
Крепин Дьятта
ПВ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
5
Лука Перрен
ЦЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
11
Марле Аке
ЛВ
10
Димитри Пайет
АП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
98
Валере Жермен
ЦФ
3-3-1-1-2
23
Леком
2
Агилар
3
Марипан
5
Бадьяшиль
12
Энрике
14
Чуамени
19
Сидибе
24
Фофана
10
Диоп
31
Фолланд
10
Бен-Йеддер
3-3-1-2-1
30
Манданда
27
Гонсалес
26
Балерди
15
Чалета-Цар
2
Сакаи
18
Гуйе
14
Лирола
27
Кюизанс
10
Товен
28
Радоньич
9
Бенедетто
10
Диоп
15
Дьятта
15
Дьятта
10
Диоп
2
Агилар
10
Головин
10
Головин
2
Агилар
31
Фолланд
9
Пеллегри
9
Пеллегри
31
Фолланд
10
Бен-Йеддер
9
Йоветич
9
Йоветич
10
Бен-Йеддер
28
Радоньич
10
Пайет
10
Пайет
28
Радоньич
27
Кюизанс
10
Хауи
10
Хауи
27
Кюизанс
9
Бенедетто
30
Милик
30
Милик
9
Бенедетто
10
Товен
98
Жермен
98
Жермен
10
Товен
Остались в запасе
Монако
Марсель
5
Крислен Матсима
ЦЗ
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
8
Элиот Матацо
ЦП
1
Вито Манноне
ВР
21
Аксель Дисаси
ЦЗ
Главный тренер
Нико Ковач
5
Лука Перрен
ЦЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
11
Марле Аке
ЛВ
16
Йоанн Пеле
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Остались в запасе
5
Крислен Матсима
ЦЗ
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
8
Элиот Матацо
ЦП
1
Вито Манноне
ВР
21
Аксель Дисаси
ЦЗ
Остались в запасе
5
Лука Перрен
ЦЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
11
Марле Аке
ЛВ
16
Йоанн Пеле
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Статистика матча Монако - Марсель
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
- : -
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Информация о матче
Стадион:
Луи II
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