Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Бенжамин Ниве
Статистика
Бенжамин Ниве - статистика
Завершил карьеру
2 января 1977 (49)
#10 | Полузащитник
178 см | 74 кг
Франция
Статистика
Новости
Трансферы
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2017/2018
Франция. Лига 1 2016/2017
Франция. Лига 1 2015/2016
Франция. Лига 1 2011/2012
Франция. Лига 1 2010/2011
Франция. Лига 1 2008/2009
Франция. Лига 1 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Труа
16
2
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 38 тур
Труа
0 : 3
19.05.2018
Монако
1' - 90'
Франция. Лига 1, 37 тур
Монпелье
1 : 1
12.05.2018
Труа
1' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Лион
3 : 0
06.05.2018
Труа
Был в запасе
Франция. Лига 1, 35 тур
Труа
3 : 1
28.04.2018
Кан
1' - 90'
27'
Франция. Лига 1, 34 тур
Сент-Этьен
2 : 1
22.04.2018
Труа
1' - 90'
8'
Франция. Лига 1, 33 тур
Труа
2 : 3
15.04.2018
Марсель
1' - 90'
49'
Франция. Лига 1, 31 тур
Труа
0 : 2
01.04.2018
Ницца
1' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Амьен
1 : 1
17.03.2018
Труа
1' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Нант
1 : 0
10.03.2018
Труа
1' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Труа
0 : 2
03.03.2018
ПСЖ
Был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Труа
1 : 0
17.02.2018
Метц
Был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Страсбур
2 : 1
11.02.2018
Труа
1' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Тулуза
1 : 0
27.01.2018
Труа
Был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Труа
1 : 0
20.01.2018
Лилль
Был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Анжер
3 : 1
17.01.2018
Труа
Был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Труа
0 : 1
13.01.2018
Бордо
1' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Марсель
3 : 1
20.12.2017
Труа
Был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Труа
1 : 0
16.12.2017
Амьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Монако
3 : 2
09.12.2017
Труа
1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Труа
0 : 1
02.12.2017
Генгам
1' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
ПСЖ
2 : 0
29.11.2017
Труа
Был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Труа
3 : 0
25.11.2017
Анжер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Дижон
3 : 1
18.11.2017
Труа
Был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Бордо
2 : 1
26.08.2017
Труа
1' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Труа
0 : 1
19.08.2017
Нант
1' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Ницца
1 : 2
11.08.2017
Труа
1' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Труа
1 : 1
05.08.2017
Ренн
1' - 72'
Главные новости
Видео
Соболев подробно рассказал о курьезном голе в ворота Латышонка
01:21
Примера. «Барселона» уничтожила «Расинг» – 7:2!
00:33
«Было не по себе»: Талалаев разочаровался в 2-3 игроках «Балтики»
00:23
Орлов – о футболисте «Зенита»: «Кто его приглашал и за какие заслуги?»
00:15
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
Вчера, 23:55
1
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:41
2
Соболев сделал заявление после победы «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:17
5
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
Вчера, 22:43
80
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
Вчера, 22:39
4
У «Локомотива» сорвался трансфер игрока, ездившего на ЧМ-2026
Вчера, 22:30
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+