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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Труа
Ницца - Труа: обзор матча 11 августа 2017
Ницца
11.08.2017, пятница, 20:00
Франция. Лига 1, 2 тур
1 : 2
Завершен
Труа
62'
А. Плеа (П)
85'
С. Хауи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - Труа
Желтая карточка
Данте
90'
+1
85'
ГОЛ! 1:1!
С. Хауи
Желтая карточка
В. Косьелло
63'
62'
Желтая карточка
М. Самасса
62'
Желтая карточка
О. Вискаррондо
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Плеа
62'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
14
Жан Мишель Сери
ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
26
Венсан Косьелло
ПП
19
Бассем Срарфи
ПВ
14
Алассан Плеа
ЦФ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Труа
30
Мамаду Самасса
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
12
Матье Депланье
ЦЗ
14
Франсуа Беллуджу
ЦЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
10
Бенжамин Ниве
ЦП
5
Тристан Дингом
АП
8
Стефан Дарбио
ПП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
26
Адама Ньян
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
14
Хишам Маю
ЦП
34
Венсан Марсель
ЦП
6
Реми Вальтер
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
Труа
1
Эрвин Желязны
ВР
15
Карим Азамум
ЦЗ
8
Джимми Жиродо
ЦЗ
27
Алуа Конфа
ОП
20
Джонатан Тинан
ЦП
28
Брайан Пеле
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
4-3-1-2
30
Кардиналь
5
Сарр
23
Ле Марша
4
Данте
2
Суке
14
Сери
33
Лис-Мелу
26
Косьелло
19
Срарфи
10
Сен-Максимен
14
Плеа
3-2-2-2-1
30
Самасса
12
Депланье
14
Беллуджу
29
Эрейе
4
Вискаррондо
22
Траоре
8
Дарбио
10
Ниве
7
Грандсир
5
Дингом
26
Ньян
Остались в запасе
Ницца
Труа
44
Вальтер Бенитес
ВР
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
14
Хишам Маю
ЦП
34
Венсан Марсель
ЦП
6
Реми Вальтер
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
Главный тренер
Оливье Панталони
27
Алуа Конфа
ОП
15
Карим Азамум
ЦЗ
1
Эрвин Желязны
ВР
8
Джимми Жиродо
ЦЗ
20
Джонатан Тинан
ЦП
28
Брайан Пеле
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Остались в запасе
44
Вальтер Бенитес
ВР
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
14
Хишам Маю
ЦП
34
Венсан Марсель
ЦП
6
Реми Вальтер
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
Остались в запасе
27
Алуа Конфа
ОП
15
Карим Азамум
ЦЗ
1
Эрвин Желязны
ВР
8
Джимми Жиродо
ЦЗ
20
Джонатан Тинан
ЦП
28
Брайан Пеле
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
Главный тренер
Оливье Панталони
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Статистика матча Ницца - Труа
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
- : -
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 6 тур
Труа
0 : 2
11.10.2026
Марсель
Информация о матче
Стадион:
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