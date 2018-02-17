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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Труа - Метц
Труа - Метц: обзор матча 17 февраля 2018
Труа
17.02.2018, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 26 тур
1 : 0
Завершен
Метц
88'
А. Ньян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Труа - Метц
ГОЛ! 1:0!
А. Ньян
Пас отдал
М. Депланье
88'
84'
Желтая карточка
Ж. Манджек
Желтая карточка
Д. Жиродо
57'
34'
Желтая карточка
Ж. Пальмери
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Труа
1
Эрвин Желязны
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
12
Матье Депланье
ЦЗ
8
Джимми Жиродо
ЦЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
14
Франсуа Беллуджу
ЦЗ
6
Реми Вальтер
ЦП
28
Брайан Пеле
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
26
Адама Ньян
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Метц
1
Эиджи Кавашима
ВР
18
Джонатан Ривьерес
ЦЗ
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
20
Жюльен Пальмери
ЦЗ
24
Рено Коад
ЦП
77
Даниэль Миличевич
ЦП
14
Матье Доссеви
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
26
Нолан Ру
ЦФ
Главный тренер
Бенуа Тавено
Труа
30
Мамаду Самасса
ВР
15
Карим Азамум
ЦЗ
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
27
Алуа Конфа
ОП
10
Бенжамин Ниве
ЦП
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
Метц
5
Вахид Селимович
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
40
Жорж Манджек
ЦП
8
Ян Жуффре
ЦП
7
Ибраима Ньян
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Желязны
8
Жиродо
29
Эрейе
14
Беллуджу
22
Траоре
12
Депланье
6
Вальтер
28
Пеле
10
Хауи
7
Грандсир
26
Ньян
4-3-1-2
1
Кавашима
3
Дианье
19
Ниахате
20
Пальмери
18
Ривьерес
24
Коад
77
Миличевич
14
Доссеви
91
Мойе
26
Ру
97
Ривьер
Остались в запасе
Труа
Метц
27
Алуа Конфа
ОП
15
Карим Азамум
ЦЗ
30
Мамаду Самасса
ВР
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
10
Бенжамин Ниве
ЦП
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
Главный тренер
Патрик Киснорбо
20
Иван Баллиу
ПЗ
5
Вахид Селимович
ЦЗ
40
Жорж Манджек
ЦП
8
Ян Жуффре
ЦП
7
Ибраима Ньян
ЦФ
Главный тренер
Бенуа Тавено
Остались в запасе
27
Алуа Конфа
ОП
15
Карим Азамум
ЦЗ
30
Мамаду Самасса
ВР
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
10
Бенжамин Ниве
ЦП
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
Остались в запасе
20
Иван Баллиу
ПЗ
5
Вахид Селимович
ЦЗ
40
Жорж Манджек
ЦП
8
Ян Жуффре
ЦП
7
Ибраима Ньян
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Главный тренер
Бенуа Тавено
Статистика матча Труа - Метц
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Труа
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Метц
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
2 : 1
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Информация о матче
Стадион:
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