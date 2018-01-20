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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Труа - Лилль
Труа - Лилль: обзор матча 20 января 2018
Труа
20.01.2018, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 22 тур
1 : 0
Завершен
Лилль
44'
А. Ньян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Труа - Лилль
77'
Желтая карточка
Л. Араухо
ГОЛ! 1:0!
А. Ньян
Пас отдал
М. Депланье
44'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Труа
1
Эрвин Желязны
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
15
Карим Азамум
ЦЗ
12
Матье Депланье
ЦЗ
8
Джимми Жиродо
ЦЗ
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
8
Стефан Дарбио
ЦП
28
Брайан Пеле
ЦП
6
Реми Вальтер
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
26
Адама Ньян
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
32
Эдгар Ие
ЦЗ
23
Тиаго Мендес
ОП
10
Ибраим Амаду
ОП
29
Тиаго Майя
ЦП
8
Яссин Бензия
АП
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Труа
30
Мамаду Самасса
ВР
14
Франсуа Беллуджу
ЦЗ
4
Жоанн Обьянг
ЦЗ
27
Алуа Конфа
ОП
10
Бенжамин Ниве
ЦП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
Лилль
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
28
Ив Биссума
ЦП
10
Фарес Бахлули
АП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
7
Луис Араухо
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Желязны
12
Депланье
8
Жиродо
4
Вискаррондо
22
Траоре
15
Азамум
8
Дарбио
28
Пеле
6
Вальтер
10
Хауи
26
Ньян
3-2-1-1-2
16
Меньян
6
Алонсо
32
Ие
97
Балло-Туре
23
Мендес
10
Амаду
29
Майя
8
Бензия
19
Пепе
9
Понсе
Остались в запасе
Труа
Лилль
27
Алуа Конфа
ОП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
30
Мамаду Самасса
ВР
14
Франсуа Беллуджу
ЦЗ
4
Жоанн Обьянг
ЦЗ
10
Бенжамин Ниве
ЦП
Главный тренер
Патрик Киснорбо
10
Фарес Бахлули
АП
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
28
Ив Биссума
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
7
Луис Араухо
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Остались в запасе
27
Алуа Конфа
ОП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
30
Мамаду Самасса
ВР
14
Франсуа Беллуджу
ЦЗ
4
Жоанн Обьянг
ЦЗ
10
Бенжамин Ниве
ЦП
Остались в запасе
10
Фарес Бахлули
АП
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
28
Ив Биссума
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
7
Луис Араухо
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Статистика матча Труа - Лилль
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Труа
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
Стад де Л'Аубе
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