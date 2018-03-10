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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нант - Труа
Нант - Труа: обзор матча 10 марта 2018
Нант
10.03.2018, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 29 тур
1 : 0
Завершен
Труа
86'
Э. Сала
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нант - Труа
ГОЛ! 1:0!
Э. Сала
Пас отдал
Л. Дюбуа
86'
7'
Желтая карточка
Р. Вальтер
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
34
Диего Карлос
ЦЗ
15
Чибози Авазим
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
21
Валантен Ронжье
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
22
Эмилиано Сала
ЦФ
18
Ясин Бамму
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Труа
1
Эрвин Желязны
ВР
14
Франсуа Беллуджу
ЦЗ
4
Жоанн Обьянг
ЦЗ
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
12
Матье Депланье
ЦЗ
10
Бенжамин Ниве
ЦП
6
Реми Вальтер
ЦП
28
Брайан Пеле
ЦП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
26
Адама Ньян
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Нант
1
Максим Дюпе
ВР
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
7
Абдулайе Туре
ОП
8
Яссин Эль-Ганасси
ЦП
20
Александер Качаниклич
ЦП
20
Жюль Илоки
ЦП
Труа
30
Мамаду Самасса
ВР
15
Карим Азамум
ЦЗ
8
Джимми Жиродо
ЦЗ
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
4-2-1-2
16
Тэтэрушану
34
Карлос
15
Авазим
6
Лима
15
Дюбуа
21
Ронжье
21
Крхин
28
Томассон
18
Бамму
22
Сала
3-2-3-1-1
1
Желязны
4
Вискаррондо
29
Эрейе
12
Депланье
14
Беллуджу
4
Обьянг
10
Ниве
6
Вальтер
28
Пеле
7
Грандсир
26
Ньян
Остались в запасе
Нант
Труа
7
Абдулайе Туре
ОП
1
Максим Дюпе
ВР
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
8
Яссин Эль-Ганасси
ЦП
20
Александер Качаниклич
ЦП
20
Жюль Илоки
ЦП
Главный тренер
Вахид Халилходжич
15
Карим Азамум
ЦЗ
30
Мамаду Самасса
ВР
8
Джимми Жиродо
ЦЗ
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Остались в запасе
7
Абдулайе Туре
ОП
1
Максим Дюпе
ВР
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
8
Яссин Эль-Ганасси
ЦП
20
Александер Качаниклич
ЦП
20
Жюль Илоки
ЦП
Остались в запасе
15
Карим Азамум
ЦЗ
30
Мамаду Самасса
ВР
8
Джимми Жиродо
ЦЗ
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Статистика матча Нант - Труа
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Труа
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Информация о матче
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
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