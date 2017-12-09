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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Труа
Монако - Труа: обзор матча 09 декабря 2017
Монако
09.12.2017, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 17 тур
3 : 2
Завершен
Труа
70'
М. Депланье (АГ)
85'
Г. Каррийо
88'
Г. Каррийо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Труа
ГОЛ! 3:0!
Г. Каррийо
Пас отдал
К. Глик
88'
ГОЛ! 2:0!
Г. Каррийо
Пас отдал
Ж. Моутинью
85'
Желтая карточка
Г. Каррийо
72'
72'
Желтая карточка
К. Эрейе
Желтая карточка
Р. Фалькао
72'
Желтая карточка
Фабиньо
72'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
М. Депланье
70'
64'
Желтая карточка
С. Дарбио
Желтая карточка
Жорже
42'
Желтая карточка
К. Глик
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
15
Камиль Глик
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
6
Жорже
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
6
Фабиньо
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
18
Тома Лемар
АП
9
Рони Лопеш
ПВ
17
Бальде Кейта
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Труа
30
Мамаду Самасса
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
15
Карим Азамум
ЦЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
8
Джимми Жиродо
ЦЗ
12
Матье Депланье
ЦЗ
27
Алуа Конфа
ОП
10
Бенжамин Ниве
ЦП
8
Стефан Дарбио
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Монако
16
Диего Бенальо
ВР
5
Теренс Конголо
ЦЗ
27
Адама Дьякаби
ЛВ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
18
Рашид Геззаль
ЦП
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Труа
1
Эрвин Желязны
ВР
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
4
Жоанн Обьянг
ЦЗ
28
Брайан Пеле
ЦП
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
26
Адама Ньян
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Субашич
15
Глик
21
Жемерсон
6
Жорже
19
Сидибе
6
Фабиньо
8
Моутинью
18
Лемар
9
Лопеш
9
Фалькао
17
Кейта
3-3-2-1
30
Самасса
29
Эрейе
8
Жиродо
12
Депланье
15
Азамум
27
Конфа
22
Траоре
10
Ниве
8
Дарбио
10
Хауи
Остались в запасе
Монако
Труа
27
Адама Дьякаби
ЛВ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
16
Диего Бенальо
ВР
5
Теренс Конголо
ЦЗ
18
Рашид Геззаль
ЦП
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
1
Эрвин Желязны
ВР
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
4
Жоанн Обьянг
ЦЗ
28
Брайан Пеле
ЦП
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
26
Адама Ньян
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Остались в запасе
27
Адама Дьякаби
ЛВ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
16
Диего Бенальо
ВР
5
Теренс Конголо
ЦЗ
18
Рашид Геззаль
ЦП
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Остались в запасе
1
Эрвин Желязны
ВР
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
4
Жоанн Обьянг
ЦЗ
28
Брайан Пеле
ЦП
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
26
Адама Ньян
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Статистика матча Монако - Труа
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
- : -
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 6 тур
Труа
0 : 2
11.10.2026
Марсель
Информация о матче
Стадион:
Луи II
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