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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Труа - Ренн
Труа - Ренн: обзор матча 05 августа 2017
Труа
05.08.2017, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 1 тур
1 : 1
Завершен
Ренн
46'
С. Грандсир
69'
Ж. Тель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Труа - Ренн
Замена
Д. Тинан
️️️️
С. Грандсир
87'
Замена
Б. Пеле
️️️️
А. Ньян
78'
Замена
С. Хауи
️️️️
Б. Ниве
72'
69'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Тель
Пас отдал
Ф. Мубеле
57'
Замена
Ж. Тель
️️️️
А. Эну
Желтая карточка
Ж. Обьянг
53'
50'
Замена
Д. Леа Силики
️️️️
Ф. Мауасса
ГОЛ! 1:0!
С. Грандсир
Пас отдал
А. Ньян
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Труа
30
Мамаду Самасса
ВР
15
Карим Азамум
ЦЗ
12
Матье Депланье
ЦЗ
4
Жоанн Обьянг
ЦЗ
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
10
Бенжамин Ниве
ЦП
5
Тристан Дингом
АП
8
Стефан Дарбио
ПП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
26
Адама Ньян
ЦФ
Главный тренер
Жан-Луи Гарсия
Ренн
27
Абдулайе Диалло
ВР
24
Людовик Бааль
ЛЗ
27
Файто Мауасса
ЛЗ
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
23
Йорис Наньон
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
19
Фирмин Мубеле
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
21
Бенжамин Андре
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
23
Адриен Эну
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
Труа
1
Эрвин Желязны
ВР
8
Джимми Жиродо
ЦЗ
14
Франсуа Беллуджу
ЦЗ
27
Алуа Конфа
ОП
20
Джонатан Тинан
ЦП
28
Брайан Пеле
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
Ренн
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
29
Ромен Данзе
ЦЗ
17
Мешер
ЦЗ
22
Сабри Туфики
ЦП
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
23
Брэндон
ЦФ
9
Жордан Тель
ЦФ
3-2-2-2-1
30
Самасса
4
Обьянг
4
Вискаррондо
29
Эрейе
12
Депланье
15
Азамум
10
Ниве
8
Дарбио
5
Дингом
7
Грандсир
26
Ньян
3-2-3-1-1
27
Диалло
24
Бааль
27
Мауасса
23
Наньон
14
Траоре
5
Бенсебаини
19
Мубеле
27
Бурижо
21
Андре
7
Сарр
23
Эну
7
Грандсир
20
Тинан
20
Тинан
7
Грандсир
26
Ньян
28
Пеле
28
Пеле
26
Ньян
10
Ниве
10
Хауи
10
Хауи
10
Ниве
27
Мауасса
17
Леа Силики
17
Леа Силики
27
Мауасса
23
Эну
9
Тель
9
Тель
23
Эну
Остались в запасе
Труа
Ренн
27
Алуа Конфа
ОП
1
Эрвин Желязны
ВР
8
Джимми Жиродо
ЦЗ
14
Франсуа Беллуджу
ЦЗ
Главный тренер
Жан-Луи Гарсия
22
Сабри Туфики
ЦП
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
29
Ромен Данзе
ЦЗ
17
Мешер
ЦЗ
23
Брэндон
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
Остались в запасе
27
Алуа Конфа
ОП
1
Эрвин Желязны
ВР
8
Джимми Жиродо
ЦЗ
14
Франсуа Беллуджу
ЦЗ
Остались в запасе
22
Сабри Туфики
ЦП
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
29
Ромен Данзе
ЦЗ
17
Мешер
ЦЗ
23
Брэндон
ЦФ
Главный тренер
Жан-Луи Гарсия
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
Статистика матча Труа - Ренн
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
- : -
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 6 тур
Труа
0 : 2
11.10.2026
Марсель
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Информация о матче
Главный судья:
Карим Абед
Стадион:
Стад де Л'Аубе
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