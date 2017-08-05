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    Жан-Луи Гарсия

    Тренер
    Имя Жан-Луи
    Фамилия Гарсия
    Гражданство Франция
    Дата рождения 20 сентября 1962
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Труа 1 0 0 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    05.08.2017 Труа 1 : 1 Ренн
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