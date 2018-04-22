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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сент-Этьен - Труа
Сент-Этьен - Труа: обзор матча 22 апреля 2018
Сент-Этьен
22.04.2018, воскресенье, 18:00
Франция. Лига 1, 34 тур
2 : 1
Завершен
Труа
68'
Р. Берич
74'
Р. Берич
8'
А. Ньян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Этьен - Труа
80'
Желтая карточка
Ш. Траоре
ГОЛ! 2:1!
Р. Берич
Пас отдал
Р. Амума
74'
ГОЛ! 1:1!
Р. Берич
Пас отдал
Р. Амума
68'
63'
Желтая карточка
Ф. Беллуджу
8'
ГОЛ! 0:1!
А. Ньян
Пас отдал
Б. Ниве
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
16
Стефан Руффье
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
6
Янн М'Вила
ОП
10
Ассане Диуссе
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
17
Ромен Амума
ЦФ
29
Поль-Жорж Нтеп
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Труа
1
Эрвин Желязны
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
15
Карим Азамум
ЦЗ
14
Франсуа Беллуджу
ЦЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
8
Джимми Жиродо
ЦЗ
10
Бенжамин Ниве
ЦП
8
Стефан Дарбио
ЦП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
26
Адама Ньян
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
12
Шейх М'Бенге
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
23
Эрнани
ЦП
6
Уссама Таннан
АП
9
Роберт Берич
ЦФ
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
Труа
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
4
Жоанн Обьянг
ЦЗ
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
6
Реми Вальтер
ЦП
4-1-1-2-2
16
Руффье
11
Силва
28
Теофил-Катерин
3
Суботич
26
Дебюши
6
М'Вила
10
Диуссе
19
Бамба
5
Кабелла
29
Нтеп
17
Амума
3-2-2-1-1
1
Желязны
14
Беллуджу
29
Эрейе
8
Жиродо
15
Азамум
22
Траоре
10
Ниве
8
Дарбио
7
Грандсир
26
Ньян
Остались в запасе
Сент-Этьен
Труа
17
Сайди Джанко
ПЗ
6
Уссама Таннан
АП
40
Жесси Мулен
ВР
12
Шейх М'Бенге
ЦЗ
23
Эрнани
ЦП
9
Роберт Берич
ЦФ
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
4
Жоанн Обьянг
ЦЗ
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
6
Реми Вальтер
ЦП
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Остались в запасе
17
Сайди Джанко
ПЗ
6
Уссама Таннан
АП
40
Жесси Мулен
ВР
12
Шейх М'Бенге
ЦЗ
23
Эрнани
ЦП
9
Роберт Берич
ЦФ
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
Остались в запасе
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
4
Жоанн Обьянг
ЦЗ
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
6
Реми Вальтер
ЦП
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Статистика матча Сент-Этьен - Труа
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Труа
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Информация о матче
Стадион:
Жеффруа-Гишар
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