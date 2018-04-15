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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Труа - Марсель
Труа - Марсель: обзор матча 15 апреля 2018
Труа
15.04.2018, воскресенье, 18:00
Франция. Лига 1, 33 тур
2 : 3
Завершен
Марсель
1'
С. Грандсир
49'
Б. Ниве
11'
К. Н'Жи
75'
К. Митроглу
85'
Ф. Товен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Труа - Марсель
85'
ГОЛ! 2:3!
Ф. Товен
Пас отдал
Ж. Амави
75'
ГОЛ! 2:2!
К. Митроглу
Пас отдал
Д. Пайет
59'
Желтая карточка
Д. Пайет
ГОЛ! 2:1!
Б. Ниве
49'
45'
+1
Желтая карточка
А. Рами
Желтая карточка
Д. Жиродо
27'
11'
ГОЛ! 1:1!
К. Н'Жи
Пас отдал
Д. Пайет
ГОЛ! 1:0!
С. Грандсир
Пас отдал
С. Дарбио
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Труа
1
Эрвин Желязны
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
15
Карим Азамум
ЦЗ
14
Франсуа Беллуджу
ЦЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
8
Джимми Жиродо
ЦЗ
12
Матье Депланье
ЦЗ
10
Бенжамин Ниве
ЦП
8
Стефан Дарбио
ЦП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
26
Адама Ньян
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
14
Луис Густаво
ОП
99
Франк Ангисса
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
10
Флориан Товен
ПВ
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Труа
30
Мамаду Самасса
ВР
4
Жоанн Обьянг
ЦЗ
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
27
Алуа Конфа
ОП
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
Марсель
1
Флориан Эскале
ВР
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
12
Анри Бедимо
ЦЗ
22
Грегори Сертик
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
11
Костас Митроглу
ЦФ
3-2-2-1-1
1
Желязны
29
Эрейе
8
Жиродо
12
Депланье
22
Траоре
14
Беллуджу
10
Ниве
8
Дарбио
7
Грандсир
26
Ньян
3-1-2-3-1
16
Пеле
2
Сакаи
23
Рами
23
Амави
14
Густаво
99
Ангисса
8
Сансон
10
Товен
10
Пайет
9
Н'Жи
98
Жермен
Остались в запасе
Труа
Марсель
27
Алуа Конфа
ОП
30
Мамаду Самасса
ВР
4
Жоанн Обьянг
ЦЗ
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
Главный тренер
Патрик Киснорбо
1
Флориан Эскале
ВР
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
12
Анри Бедимо
ЦЗ
22
Грегори Сертик
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
11
Костас Митроглу
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
27
Алуа Конфа
ОП
30
Мамаду Самасса
ВР
4
Жоанн Обьянг
ЦЗ
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
Остались в запасе
1
Флориан Эскале
ВР
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
12
Анри Бедимо
ЦЗ
22
Грегори Сертик
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
11
Костас Митроглу
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Труа - Марсель
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Труа
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Стадион:
Стад де Л'Аубе
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