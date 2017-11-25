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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Труа - Анжер
Труа - Анжер: обзор матча 25 ноября 2017
Труа
25.11.2017, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 14 тур
3 : 0
Завершен
Анжер
12'
С. Хауи
84'
Р. Томас (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Труа - Анжер
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Р. Томас
84'
83'
Желтая карточка
Р. Томас
Желтая карточка
С. Грандсир
64'
62'
Желтая карточка
Т. Мангани
45'
+1
Желтая карточка
Э. Кривелли
44'
Желтая карточка
Л. Кулибали
Желтая карточка
Ш. Траоре
18'
ГОЛ! 1:0!
С. Хауи
Пас отдал
С. Дарбио
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Труа
30
Мамаду Самасса
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
15
Карим Азамум
ЦЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
8
Джимми Жиродо
ЦЗ
12
Матье Депланье
ЦЗ
8
Стефан Дарбио
ЦП
5
Тристан Дингом
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Анжер
1
Матье Мишель
ВР
29
Ромен Томас
ЦЗ
4
Матео Павлович
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
7
Батист Сантамария
ОП
6
Томас Мангани
ЦП
2
Лассана Кулибали
ЦП
27
Энцо Кривелли
ЦФ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
17
Билли Кеткеофомфоне
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Труа
1
Эрвин Желязны
ВР
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
14
Франсуа Беллуджу
ЦЗ
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
10
Бенжамин Ниве
ЦП
20
Джонатан Тинан
ЦП
Анжер
30
Александре Летеллье
ВР
11
Салиу Сисс
ЦЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
10
Анжело Фульини
ЦП
14
Лоик Пуе
ЦП
91
Жилль Суну
ЦФ
9
Батист Гийом
ЦФ
3-2-2-2
30
Самасса
29
Эрейе
8
Жиродо
12
Депланье
22
Траоре
15
Азамум
8
Дарбио
5
Дингом
10
Хауи
7
Грандсир
4-1-2-3
1
Мишель
25
Бамба
29
Томас
4
Павлович
15
Мансе
7
Сантамария
6
Мангани
2
Кулибали
17
Кеткеофомфоне
9
Экамби
27
Кривелли
Остались в запасе
Труа
Анжер
1
Эрвин Желязны
ВР
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
14
Франсуа Беллуджу
ЦЗ
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
10
Бенжамин Ниве
ЦП
20
Джонатан Тинан
ЦП
Главный тренер
Патрик Киснорбо
30
Александре Летеллье
ВР
11
Салиу Сисс
ЦЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
10
Анжело Фульини
ЦП
14
Лоик Пуе
ЦП
91
Жилль Суну
ЦФ
9
Батист Гийом
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Остались в запасе
1
Эрвин Желязны
ВР
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
14
Франсуа Беллуджу
ЦЗ
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
10
Бенжамин Ниве
ЦП
20
Джонатан Тинан
ЦП
Остались в запасе
30
Александре Летеллье
ВР
11
Салиу Сисс
ЦЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
10
Анжело Фульини
ЦП
14
Лоик Пуе
ЦП
91
Жилль Суну
ЦФ
9
Батист Гийом
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Главный тренер
Александр Дюже
Статистика матча Труа - Анжер
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
- : -
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 6 тур
Труа
0 : 2
11.10.2026
Марсель
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Информация о матче
Стадион:
Стад де Л'Аубе
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