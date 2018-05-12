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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - Труа
Монпелье - Труа: обзор матча 12 мая 2018
Монпелье
12.05.2018, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 37 тур
1 : 1
Завершен
Труа
58'
Н. Коцца
31'
К. Азамум
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монпелье - Труа
ГОЛ! 1:1!
Н. Коцца
58'
31'
ГОЛ! 0:1!
К. Азамум
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
23
Бенжамин Леком
ВР
8
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
20
Киган Долли
ЛВ
6
Поль Ласн
ОП
6
Эйе Скири
ОП
29
Касимир Нинга
ЦФ
13
Джованни Сио
ЦФ
Труа
1
Эрвин Желязны
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
15
Карим Азамум
ЦЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
8
Джимми Жиродо
ЦЗ
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
10
Бенжамин Ниве
ЦП
6
Реми Вальтер
ЦП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Монпелье
1
Лоран Пьонье
ВР
18
Морган Поти
ЛЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
7
Исаак Мбенза
ЦП
22
Факундо Пирис
ЦП
22
Кильян Сансон
ЦП
Труа
4
Жоанн Обьянг
ЦЗ
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
27
Алуа Конфа
ОП
28
Брайан Пеле
ЦП
26
Адама Ньян
ЦФ
4-2-1-2
23
Леком
8
Ойонго
3
Мендеш
31
Коцца
3
Конгре
6
Ласн
6
Скири
20
Долли
13
Сио
29
Нинга
4-3-1
1
Желязны
15
Азамум
29
Эрейе
8
Жиродо
22
Траоре
18
Бен-Саада
10
Ниве
6
Вальтер
7
Грандсир
Остались в запасе
Монпелье
Труа
2
Рубен Агилар
ПЗ
18
Морган Поти
ЛЗ
1
Лоран Пьонье
ВР
7
Исаак Мбенза
ЦП
22
Факундо Пирис
ЦП
22
Кильян Сансон
ЦП
27
Алуа Конфа
ОП
4
Жоанн Обьянг
ЦЗ
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
28
Брайан Пеле
ЦП
26
Адама Ньян
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Остались в запасе
2
Рубен Агилар
ПЗ
18
Морган Поти
ЛЗ
1
Лоран Пьонье
ВР
7
Исаак Мбенза
ЦП
22
Факундо Пирис
ЦП
22
Кильян Сансон
ЦП
Остались в запасе
27
Алуа Конфа
ОП
4
Жоанн Обьянг
ЦЗ
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
28
Брайан Пеле
ЦП
26
Адама Ньян
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Статистика матча Монпелье - Труа
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Труа
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Информация о матче
Стадион:
Стад де ля Моссон
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