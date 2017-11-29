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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Труа
ПСЖ - Труа: обзор матча 29 ноября 2017
ПСЖ
29.11.2017, среда, 23:00
Франция. Лига 1, 15 тур
2 : 0
Завершен
Труа
73'
Неймар
90'
Э. Кавани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Труа
ГОЛ! 2:0!
Э. Кавани
Пас отдал
Неймар
90'
ГОЛ! 1:0!
Неймар
73'
60'
Желтая карточка
А. Ньян
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Кевин Трапп
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
6
Марко Верратти
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
15
Хавьер Пасторе
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Труа
30
Мамаду Самасса
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
15
Карим Азамум
ЦЗ
14
Франсуа Беллуджу
ЦЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
8
Джимми Жиродо
ЦЗ
12
Матье Депланье
ЦЗ
8
Стефан Дарбио
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
26
Адама Ньян
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
ПСЖ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
12
Адриан Рабьо
ЦП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Труа
1
Эрвин Желязны
ВР
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
27
Алуа Конфа
ОП
10
Бенжамин Ниве
ЦП
28
Брайан Пеле
ЦП
4-1-3-2
1
Трапп
3
Курзава
3
Кимпембе
3
Силва
12
Менье
6
Верратти
10
Неймар
15
Пасторе
11
Ди Мария
10
Кавани
20
Ло Чельсо
3-2-1-2-1
30
Самасса
29
Эрейе
8
Жиродо
12
Депланье
14
Беллуджу
22
Траоре
8
Дарбио
7
Грандсир
10
Хауи
26
Ньян
Остались в запасе
ПСЖ
Труа
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
12
Адриан Рабьо
ЦП
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
27
Алуа Конфа
ОП
1
Эрвин Желязны
ВР
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
10
Бенжамин Ниве
ЦП
28
Брайан Пеле
ЦП
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Остались в запасе
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
12
Адриан Рабьо
ЦП
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Остались в запасе
27
Алуа Конфа
ОП
1
Эрвин Желязны
ВР
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
10
Бенжамин Ниве
ЦП
28
Брайан Пеле
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Статистика матча ПСЖ - Труа
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
- : -
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 6 тур
Труа
0 : 2
11.10.2026
Марсель
Информация о матче
Стадион:
Парк де Пренс
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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