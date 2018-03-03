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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Труа - ПСЖ
Труа - ПСЖ: обзор матча 03 марта 2018
Труа
03.03.2018, суббота, 19:00
Франция. Лига 1, 28 тур
0 : 2
Завершен
ПСЖ
47'
А. Ди Мария
77'
К. Нкунку
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Труа - ПСЖ
Желтая карточка
Э. Желязны
78'
77'
ГОЛ! 0:2!
К. Нкунку
Пас отдал
Д. Алвес
67'
Желтая карточка
Л. Диарра
Желтая карточка
К. Азамум
55'
47'
ГОЛ! 0:1!
А. Ди Мария
Пас отдал
Ю. Дракслер
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Труа
1
Эрвин Желязны
ВР
15
Карим Азамум
ЦЗ
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
14
Франсуа Беллуджу
ЦЗ
4
Жоанн Обьянг
ЦЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
28
Брайан Пеле
ЦП
6
Реми Вальтер
ЦП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
ПСЖ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
12
Адриан Рабьо
ЦП
19
Лассана Диарра
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Труа
30
Мамаду Самасса
ВР
8
Джимми Жиродо
ЦЗ
27
Алуа Конфа
ОП
10
Бенжамин Ниве
ЦП
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
ПСЖ
1
Кевин Трапп
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
8
Тиаго Мотта
ЦП
3-2-2-1
1
Желязны
14
Беллуджу
4
Обьянг
29
Эрейе
4
Вискаррондо
15
Азамум
28
Пеле
6
Вальтер
7
Грандсир
4-2-3-1
23
Ареоля
12
Менье
3
Силва
3
Кимпембе
3
Курзава
12
Рабьо
19
Диарра
11
Ди Мария
20
Ло Чельсо
7
Дракслер
28
Нкунку
Остались в запасе
Труа
ПСЖ
27
Алуа Конфа
ОП
30
Мамаду Самасса
ВР
8
Джимми Жиродо
ЦЗ
10
Бенжамин Ниве
ЦП
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
Главный тренер
Патрик Киснорбо
1
Кевин Трапп
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
8
Тиаго Мотта
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
27
Алуа Конфа
ОП
30
Мамаду Самасса
ВР
8
Джимми Жиродо
ЦЗ
10
Бенжамин Ниве
ЦП
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
Остались в запасе
1
Кевин Трапп
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
8
Тиаго Мотта
ЦП
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Труа - ПСЖ
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Труа
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Стадион:
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