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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Тулуза - Труа
Тулуза - Труа: обзор матча 27 января 2018
Тулуза
27.01.2018, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 23 тур
1 : 0
Завершен
Труа
11'
Я. Саного
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тулуза - Труа
90'
+2
Желтая карточка
Д. Тинан
87'
Желтая карточка
К. Азамум
Желтая карточка
И. Сангаре
47'
43'
Желтая карточка
О. Вискаррондо
ГОЛ! 1:0!
Я. Саного
Пас отдал
К. Жан
11'
3'
Красная карточка
Д. Жиродо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
40
Альбан Лафон
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
20
Стив Яго
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
18
Янник Каюзак
ОП
16
Жанелли Имбула
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
9
Яя Саного
ЦФ
10
Корентен Жан
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Труа
1
Эрвин Желязны
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
15
Карим Азамум
ЦЗ
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
8
Джимми Жиродо
ЦЗ
12
Матье Депланье
ЦЗ
27
Алуа Конфа
ОП
8
Стефан Дарбио
ЦП
28
Брайан Пеле
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
26
Адама Ньян
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Тулуза
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
22
Клеман Мишелен
ПЗ
11
Ола Тойвонен
ЦП
9
Анди Делор
ЦФ
Труа
30
Мамаду Самасса
ВР
14
Франсуа Беллуджу
ЦЗ
10
Бенжамин Ниве
ЦП
20
Джонатан Тинан
ЦП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
4-2-2-2
40
Лафон
4
Силла
6
Диоп
20
Яго
98
Амьен-Аду
6
Сангаре
18
Каюзак
16
Имбула
10
Дурмаз
10
Жан
9
Саного
3-3-2-1-1
1
Желязны
4
Вискаррондо
8
Жиродо
12
Депланье
15
Азамум
27
Конфа
22
Траоре
8
Дарбио
28
Пеле
10
Хауи
26
Ньян
Остались в запасе
Тулуза
Труа
22
Клеман Мишелен
ПЗ
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
11
Ола Тойвонен
ЦП
9
Анди Делор
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
7
Самуэль Грандсир
ПВ
30
Мамаду Самасса
ВР
14
Франсуа Беллуджу
ЦЗ
10
Бенжамин Ниве
ЦП
20
Джонатан Тинан
ЦП
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Остались в запасе
22
Клеман Мишелен
ПЗ
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
11
Ола Тойвонен
ЦП
9
Анди Делор
ЦФ
Остались в запасе
7
Самуэль Грандсир
ПВ
30
Мамаду Самасса
ВР
14
Франсуа Беллуджу
ЦЗ
10
Бенжамин Ниве
ЦП
20
Джонатан Тинан
ЦП
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Статистика матча Тулуза - Труа
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Труа
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Информация о матче
Стадион:
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