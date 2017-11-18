Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Дижон - Труа
Дижон - Труа: обзор матча 18 ноября 2017
Дижон
18.11.2017, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 13 тур
3 : 1
Завершен
Труа
29'
Ж. Таварес
46'
Ж. Таварес
50'
К. Чан Хун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дижон - Труа
ГОЛ! 3:0!
К. Чан Хун
Пас отдал
Ф. Саммаритано
50'
ГОЛ! 2:0!
Ж. Таварес
Пас отдал
К. Чан Хун
46'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Таварес
29'
Желтая карточка
К. Чан Хун
9'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дижон
30
Баптист Рейне
ВР
27
Седрик Варро
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
20
Ромен Амалфитано
ЦП
17
Мехди Абид
ЦП
14
Жордан Мари
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
22
Квон Чан Хун
ПВ
11
Жулио Таварес
ЦФ
Главный тренер
Давид Линарес
Труа
30
Мамаду Самасса
ВР
4
Жоанн Обьянг
ЦЗ
14
Франсуа Беллуджу
ЦЗ
12
Матье Депланье
ЦЗ
8
Джимми Жиродо
ЦЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
8
Стефан Дарбио
ЦП
5
Тристан Дингом
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Дижон
26
Адам Ланг
ЦЗ
25
Арнольд Бука
ЦЗ
7
Дилан Баамбула
ЦП
15
Флоран Бальмон
ЦП
8
Шека
ЦП
22
Уэсли Саид
ЦФ
Труа
1
Эрвин Желязны
ВР
15
Карим Азамум
ЦЗ
10
Бенжамин Ниве
ЦП
20
Джонатан Тинан
ЦП
28
Брайан Пеле
ЦП
4-3-2-1
30
Рейне
26
Чафик
27
Варро
3
Джилободжи
19
Розье
20
Амалфитано
17
Абид
14
Мари
7
Саммаритано
22
Чан Хун
11
Таварес
3-2-2-2
30
Самасса
12
Депланье
8
Жиродо
29
Эрейе
4
Обьянг
14
Беллуджу
8
Дарбио
5
Дингом
7
Грандсир
10
Хауи
Остались в запасе
Дижон
Труа
26
Адам Ланг
ЦЗ
25
Арнольд Бука
ЦЗ
7
Дилан Баамбула
ЦП
15
Флоран Бальмон
ЦП
8
Шека
ЦП
22
Уэсли Саид
ЦФ
Главный тренер
Давид Линарес
15
Карим Азамум
ЦЗ
1
Эрвин Желязны
ВР
10
Бенжамин Ниве
ЦП
20
Джонатан Тинан
ЦП
28
Брайан Пеле
ЦП
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Остались в запасе
26
Адам Ланг
ЦЗ
25
Арнольд Бука
ЦЗ
7
Дилан Баамбула
ЦП
15
Флоран Бальмон
ЦП
8
Шека
ЦП
22
Уэсли Саид
ЦФ
Остались в запасе
15
Карим Азамум
ЦЗ
1
Эрвин Желязны
ВР
10
Бенжамин Ниве
ЦП
20
Джонатан Тинан
ЦП
28
Брайан Пеле
ЦП
Главный тренер
Давид Линарес
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Статистика матча Дижон - Труа
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Дижон
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 8 тур
Дижон
4 : 2
12.10.2026
Метц
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
- : -
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 6 тур
Труа
0 : 2
11.10.2026
Марсель
Информация о матче
Стадион:
Гастон Жерар
Новости команд
Все
Дижон
Труа
Сафонов прокомментировал 11-ю победу «ПСЖ» подряд
8 ноября
1
Лига 1. «ПСЖ» победил «Труа» с «сухарем» Сафонова и голом Забарного
8 ноября
2
«ПСЖ» – «Труа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Лига 1 Франция: шансы «ПСЖ» и «Труа» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Лига 1 Франции: шансы «Труа» и «Ле-Мана» на победу в матче 9-го тура
30 октября
17-летний Месси перешел в «Страсбур»
2024.08.15 13:49
3
Месси перейдет во французский клуб за 1,5 миллиона
2024.08.07 17:35
5
«Марсель» интересуется 16-летним Месси
2024.05.07 22:22
Немецкие топ-клубы интересуются 16-летним Месси
2024.04.18 20:08
«Ахмат» летом был близок к подписанию нападающего сборной Алжира
2022.09.20 13:59
Сафонов прокомментировал 11-ю победу «ПСЖ» подряд
8 ноября
1
Лига 1. «ПСЖ» победил «Труа» с «сухарем» Сафонова и голом Забарного
8 ноября
2
«ПСЖ» – «Труа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Лига 1 Франция: шансы «ПСЖ» и «Труа» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Лига 1 Франции: шансы «Труа» и «Ле-Мана» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+