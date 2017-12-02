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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Труа - Генгам
Труа - Генгам: обзор матча 02 декабря 2017
Труа
02.12.2017, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 16 тур
0 : 1
Завершен
Генгам
22'
Д. Бриан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Труа - Генгам
Желтая карточка
Ш. Траоре
90'
+2
62'
Вторая желтая
Л. Бляс
56'
Желтая карточка
Л. Бляс
Красная карточка
Ф. Беллуджу
45'
+1
Желтая карточка
К. Эрейе
44'
22'
ГОЛ! 0:1!
Д. Бриан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Труа
30
Мамаду Самасса
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
12
Матье Депланье
ЦЗ
8
Джимми Жиродо
ЦЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
14
Франсуа Беллуджу
ЦЗ
8
Стефан Дарбио
ЦП
10
Бенжамин Ниве
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Генгам
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
29
Кристоф Кербра
ЦЗ
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
7
Жонатан Мартинс Перейра
ЦЗ
5
Педру Ребошу
ЦЗ
8
Люка До
ОП
18
Лебоганг Фири
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
93
Яннис Салибу
ЦФ
Труа
1
Эрвин Желязны
ВР
15
Карим Азамум
ЦЗ
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
27
Алуа Конфа
ОП
28
Брайан Пеле
ЦП
26
Адама Ньян
ЦФ
Генгам
16
Марк-Орель Каяр
ВР
20
Феликс Эбоа-Эбоа
ЦЗ
9
Абдул Камара
ЦП
27
Франк Табану
ЦП
26
Тибо Жиресс
ЦП
5
Мустафа Диалло
ЦП
97
Маркус Коко
ПВ
3-2-2-2
30
Самасса
8
Жиродо
29
Эрейе
14
Беллуджу
22
Траоре
12
Депланье
8
Дарбио
10
Ниве
10
Хауи
7
Грандсир
4-1-1-1-3
1
Юнссон
15
Сорбон
7
Мартинс Перейра
5
Ребошу
29
Кербра
8
До
18
Фири
10
Бляс
93
Салибу
7
Бриан
9
Тюрам
Остались в запасе
Труа
Генгам
15
Карим Азамум
ЦЗ
27
Алуа Конфа
ОП
1
Эрвин Желязны
ВР
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
28
Брайан Пеле
ЦП
26
Адама Ньян
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
97
Маркус Коко
ПВ
16
Марк-Орель Каяр
ВР
20
Феликс Эбоа-Эбоа
ЦЗ
9
Абдул Камара
ЦП
27
Франк Табану
ЦП
26
Тибо Жиресс
ЦП
5
Мустафа Диалло
ЦП
Остались в запасе
15
Карим Азамум
ЦЗ
27
Алуа Конфа
ОП
1
Эрвин Желязны
ВР
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
28
Брайан Пеле
ЦП
26
Адама Ньян
ЦФ
Остались в запасе
97
Маркус Коко
ПВ
16
Марк-Орель Каяр
ВР
20
Феликс Эбоа-Эбоа
ЦЗ
9
Абдул Камара
ЦП
27
Франк Табану
ЦП
26
Тибо Жиресс
ЦП
5
Мустафа Диалло
ЦП
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Статистика матча Труа - Генгам
2
1
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
- : -
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 6 тур
Труа
0 : 2
11.10.2026
Марсель
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
- : -
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Информация о матче
Стадион:
Стад де Л'Аубе
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