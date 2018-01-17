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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Анжер - Труа
Анжер - Труа: обзор матча 17 января 2018
Анжер
17.01.2018, среда, 21:00
Франция. Лига 1, 21 тур
3 : 1
Завершен
Труа
33'
Р. Томас
58'
Р. Томас
81'
П. Капелле
51'
С. Хауи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжер - Труа
90'
Желтая карточка
Ф. Беллуджу
84'
Желтая карточка
Д. Жиродо
ГОЛ! 3:1!
П. Капелле
Пас отдал
К. Токо Экамби
81'
72'
Желтая карточка
М. Депланье
61'
Желтая карточка
О. Вискаррондо
ГОЛ! 2:1!
Р. Томас
Пас отдал
Т. Мангани
58'
51'
ГОЛ! 1:1!
С. Хауи
ГОЛ! 1:0!
Р. Томас
Пас отдал
Т. Мангани
33'
8'
Желтая карточка
А. Ньян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
16
Людовик Бутель
ВР
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
7
Батист Сантамария
ОП
8
Принс Оньянге
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Труа
30
Мамаду Самасса
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
15
Карим Азамум
ЦЗ
14
Франсуа Беллуджу
ЦЗ
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
8
Джимми Жиродо
ЦЗ
12
Матье Депланье
ЦЗ
28
Брайан Пеле
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
26
Адама Ньян
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Анжер
1
Матье Мишель
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
14
Лоик Пуе
ЦП
9
Батист Гийом
ЦФ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
91
Жилль Суну
ЦФ
17
Билли Кеткеофомфоне
ЦФ
Труа
1
Эрвин Желязны
ВР
27
Алуа Конфа
ОП
8
Стефан Дарбио
ЦП
10
Бенжамин Ниве
ЦП
4-1-4-1
16
Бутель
25
Бамба
8
Траоре
29
Томас
15
Мансе
7
Сантамария
15
Капелле
10
Фульини
6
Мангани
8
Оньянге
9
Экамби
3-2-1-2-1
30
Самасса
4
Вискаррондо
8
Жиродо
12
Депланье
14
Беллуджу
22
Траоре
28
Пеле
7
Грандсир
10
Хауи
26
Ньян
Остались в запасе
Анжер
Труа
1
Матье Мишель
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
14
Лоик Пуе
ЦП
9
Батист Гийом
ЦФ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
91
Жилль Суну
ЦФ
17
Билли Кеткеофомфоне
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
27
Алуа Конфа
ОП
1
Эрвин Желязны
ВР
8
Стефан Дарбио
ЦП
10
Бенжамин Ниве
ЦП
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Остались в запасе
1
Матье Мишель
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
14
Лоик Пуе
ЦП
9
Батист Гийом
ЦФ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
91
Жилль Суну
ЦФ
17
Билли Кеткеофомфоне
ЦФ
Остались в запасе
27
Алуа Конфа
ОП
1
Эрвин Желязны
ВР
8
Стефан Дарбио
ЦП
10
Бенжамин Ниве
ЦП
Главный тренер
Александр Дюже
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Статистика матча Анжер - Труа
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Труа
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Информация о матче
Стадион:
Стад Раймон Копа
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