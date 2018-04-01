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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Труа - Ницца
Труа - Ницца: обзор матча 01 апреля 2018
Труа
01.04.2018, воскресенье, 18:00
Франция. Лига 1, 31 тур
0 : 2
Завершен
Ницца
16'
А. Плеа
83'
А. Плеа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Труа - Ницца
83'
ГОЛ! 0:2!
А. Плеа
Пас отдал
В. Сиприен
Желтая карточка
М. Депланье
29'
16'
ГОЛ! 0:1!
А. Плеа
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Труа
1
Эрвин Желязны
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
15
Карим Азамум
ЦЗ
14
Франсуа Беллуджу
ЦЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
12
Матье Депланье
ЦЗ
10
Бенжамин Ниве
ЦП
8
Стефан Дарбио
ЦП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
26
Адама Ньян
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
6
Марлон
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
25
Вилан Сиприен
ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Труа
30
Мамаду Самасса
ВР
8
Джимми Жиродо
ЦЗ
28
Брайан Пеле
ЦП
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
11
Арно Лусамба
ЦП
61
Адриен Тамез
ЦП
19
Бассем Срарфи
ПВ
8
Микаэль Ле Биан
ЦФ
3-2-2-1-1
1
Желязны
29
Эрейе
4
Вискаррондо
12
Депланье
22
Траоре
14
Беллуджу
10
Ниве
8
Дарбио
7
Грандсир
26
Ньян
4-3-3
44
Бенитес
2
Суке
4
Данте
6
Марлон
23
Ле Марша
25
Сиприен
33
Лис-Мелу
14
Сери
14
Плеа
45
Балотелли
10
Сен-Максимен
Остались в запасе
Труа
Ницца
30
Мамаду Самасса
ВР
8
Джимми Жиродо
ЦЗ
28
Брайан Пеле
ЦП
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
Главный тренер
Патрик Киснорбо
19
Бассем Срарфи
ПВ
30
Йоан Кардиналь
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
11
Арно Лусамба
ЦП
61
Адриен Тамез
ЦП
8
Микаэль Ле Биан
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Остались в запасе
30
Мамаду Самасса
ВР
8
Джимми Жиродо
ЦЗ
28
Брайан Пеле
ЦП
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
Остались в запасе
19
Бассем Срарфи
ПВ
30
Йоан Кардиналь
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
11
Арно Лусамба
ЦП
61
Адриен Тамез
ЦП
8
Микаэль Ле Биан
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Главный тренер
Оливье Панталони
Статистика матча Труа - Ницца
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Труа
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Стадион:
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