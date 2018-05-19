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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Труа - Монако
Труа - Монако: обзор матча 19 мая 2018
Труа
19.05.2018, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 38 тур
0 : 3
Завершен
Монако
22'
Р. Лопеш
71'
Р. Лопеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Труа - Монако
89'
Желтая карточка
Р. Лопеш
71'
ГОЛ! 0:2!
Р. Лопеш
Пас отдал
Д. Сидибе
Желтая карточка
К. Эрейе
68'
22'
ГОЛ! 0:1!
Р. Лопеш
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Труа
1
Эрвин Желязны
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
15
Карим Азамум
ЦЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
8
Джимми Жиродо
ЦЗ
27
Алуа Конфа
ОП
10
Бенжамин Ниве
ЦП
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
15
Камиль Глик
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
6
Фабиньо
ОП
18
Юри Тилеманс
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
18
Тома Лемар
АП
9
Рони Лопеш
ПВ
Главный тренер
Филипе Луис
Труа
4
Жоанн Обьянг
ЦЗ
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
14
Франсуа Беллуджу
ЦЗ
28
Брайан Пеле
ЦП
26
Адама Ньян
ЦФ
Монако
30
Сейду Си
ВР
6
Алмами Туре
ПЗ
27
Адама Дьякаби
ЛВ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
4-1-2-1
1
Желязны
22
Траоре
29
Эрейе
8
Жиродо
15
Азамум
27
Конфа
10
Ниве
18
Бен-Саада
7
Грандсир
3-1-2-2
1
Субашич
19
Сидибе
21
Жемерсон
15
Глик
6
Фабиньо
18
Тилеманс
8
Моутинью
9
Лопеш
18
Лемар
Остались в запасе
Труа
Монако
4
Жоанн Обьянг
ЦЗ
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
14
Франсуа Беллуджу
ЦЗ
28
Брайан Пеле
ЦП
26
Адама Ньян
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
27
Адама Дьякаби
ЛВ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
30
Сейду Си
ВР
6
Алмами Туре
ПЗ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Остались в запасе
4
Жоанн Обьянг
ЦЗ
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
14
Франсуа Беллуджу
ЦЗ
28
Брайан Пеле
ЦП
26
Адама Ньян
ЦФ
Остались в запасе
27
Адама Дьякаби
ЛВ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
30
Сейду Си
ВР
6
Алмами Туре
ПЗ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Главный тренер
Филипе Луис
Статистика матча Труа - Монако
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Труа
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Стадион:
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