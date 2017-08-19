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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Труа - Нант
Труа - Нант: обзор матча 19 августа 2017
Труа
19.08.2017, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 3 тур
0 : 1
Завершен
Нант
81'
Э. Сала
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Труа - Нант
81'
ГОЛ! 0:1!
Э. Сала
Желтая карточка
С. Дарбио
79'
34'
Красная карточка
Ч. Авазим
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Труа
30
Мамаду Самасса
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
15
Карим Азамум
ЦЗ
12
Матье Депланье
ЦЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
10
Бенжамин Ниве
ЦП
8
Стефан Дарбио
ЦП
5
Тристан Дингом
ЦП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
26
Адама Ньян
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Нант
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
17
Антони Валонгва
ЦЗ
15
Чибози Авазим
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
7
Абдулайе Туре
ОП
20
Жюль Илоки
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
22
Эмилиано Сала
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Труа
1
Эрвин Желязны
ВР
8
Джимми Жиродо
ЦЗ
14
Франсуа Беллуджу
ЦЗ
27
Алуа Конфа
ОП
28
Брайан Пеле
ЦП
20
Джонатан Тинан
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
Нант
1
Максим Дюпе
ВР
15
Лео Дюбуа
ПЗ
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
8
Яссин Эль-Ганасси
ЦП
14
Мариуш Степински
ЦФ
22
Прейсе Накулма
ЦФ
3-2-3-1-1
30
Самасса
12
Депланье
29
Эрейе
4
Вискаррондо
22
Траоре
15
Азамум
10
Ниве
8
Дарбио
5
Дингом
7
Грандсир
26
Ньян
4-1-1-1-1
16
Тэтэрушану
15
Авазим
26
Джиджи
6
Лима
17
Валонгва
7
Туре
20
Илоки
28
Томассон
22
Сала
Остались в запасе
Труа
Нант
27
Алуа Конфа
ОП
1
Эрвин Желязны
ВР
8
Джимми Жиродо
ЦЗ
14
Франсуа Беллуджу
ЦЗ
28
Брайан Пеле
ЦП
20
Джонатан Тинан
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
Главный тренер
Патрик Киснорбо
1
Максим Дюпе
ВР
15
Лео Дюбуа
ПЗ
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
8
Яссин Эль-Ганасси
ЦП
14
Мариуш Степински
ЦФ
22
Прейсе Накулма
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Остались в запасе
27
Алуа Конфа
ОП
1
Эрвин Желязны
ВР
8
Джимми Жиродо
ЦЗ
14
Франсуа Беллуджу
ЦЗ
28
Брайан Пеле
ЦП
20
Джонатан Тинан
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
Остались в запасе
1
Максим Дюпе
ВР
15
Лео Дюбуа
ПЗ
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
8
Яссин Эль-Ганасси
ЦП
14
Мариуш Степински
ЦФ
22
Прейсе Накулма
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Статистика матча Труа - Нант
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
- : -
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 6 тур
Труа
0 : 2
11.10.2026
Марсель
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Информация о матче
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