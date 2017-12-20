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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Труа
Марсель - Труа: обзор матча 20 декабря 2017
Марсель
20.12.2017, среда, 22:50
Франция. Лига 1, 19 тур
3 : 1
Завершен
Труа
31'
Д. Пайет
66'
Л. Густаво
84'
В. Жермен
14'
Б. Пеле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Труа
ГОЛ! 3:1!
В. Жермен
Пас отдал
М. Сансон
84'
ГОЛ! 2:1!
Л. Густаво
Пас отдал
Ж. Амави
66'
Желтая карточка
Ф. Товен
54'
ГОЛ! 1:1!
Д. Пайет
31'
14'
ГОЛ! 0:1!
Б. Пеле
Пас отдал
С. Хауи
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
14
Луис Густаво
ОП
8
Морган Сансон
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
10
Флориан Товен
ПВ
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Труа
30
Мамаду Самасса
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
15
Карим Азамум
ЦЗ
14
Франсуа Беллуджу
ЦЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
8
Джимми Жиродо
ЦЗ
12
Матье Депланье
ЦЗ
8
Стефан Дарбио
ЦП
28
Брайан Пеле
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
11
Костас Митроглу
ЦФ
Труа
1
Эрвин Желязны
ВР
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
4
Жоанн Обьянг
ЦЗ
27
Алуа Конфа
ОП
10
Бенжамин Ниве
ЦП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
26
Адама Ньян
ЦФ
4-1-2-2-1
30
Манданда
23
Амави
23
Рами
6
Роланду
70
Сарр
14
Густаво
8
Сансон
20
Лопес
10
Пайет
10
Товен
98
Жермен
3-2-2-1
30
Самасса
29
Эрейе
8
Жиродо
12
Депланье
14
Беллуджу
22
Траоре
8
Дарбио
28
Пеле
10
Хауи
Остались в запасе
Марсель
Труа
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
16
Йоанн Пеле
ВР
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
11
Костас Митроглу
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
27
Алуа Конфа
ОП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
1
Эрвин Желязны
ВР
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
4
Жоанн Обьянг
ЦЗ
10
Бенжамин Ниве
ЦП
26
Адама Ньян
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Остались в запасе
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
16
Йоанн Пеле
ВР
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
11
Костас Митроглу
ЦФ
Остались в запасе
27
Алуа Конфа
ОП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
1
Эрвин Желязны
ВР
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
4
Жоанн Обьянг
ЦЗ
10
Бенжамин Ниве
ЦП
26
Адама Ньян
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Статистика матча Марсель - Труа
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
- : -
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 6 тур
Труа
0 : 2
11.10.2026
Марсель
Информация о матче
Стадион:
Велодром
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