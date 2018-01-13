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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Труа - Бордо
Труа - Бордо: обзор матча 13 января 2018
Труа
13.01.2018, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 20 тур
0 : 1
Завершен
Бордо
15'
Г. Лаборд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Труа - Бордо
Желтая карточка
М. Депланье
85'
Желтая карточка
Ш. Траоре
65'
Желтая карточка
Ф. Беллуджу
59'
Желтая карточка
О. Вискаррондо
39'
15'
ГОЛ! 0:1!
Г. Лаборд
Пас отдал
Малком
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Труа
30
Мамаду Самасса
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
15
Карим Азамум
ЦЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
12
Матье Депланье
ЦЗ
8
Джимми Жиродо
ЦЗ
14
Франсуа Беллуджу
ЦЗ
8
Стефан Дарбио
ЦП
10
Бенжамин Ниве
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
44
Поль Байссе
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
8
Суалихо Мейте
ЦП
13
Юнус Санкаре
ЦП
21
Лукас Лерагер
ЦП
28
Жереми Тулалан
ЦП
10
Малком
ПВ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Труа
1
Эрвин Желязны
ВР
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
27
Алуа Конфа
ОП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
26
Адама Ньян
ЦФ
Бордо
40
Жером Приор
ВР
40
Франсуа Камано
ЛВ
23
Валентин Вада
ЦП
28
Зеду Юссуф
ЦП
12
Николя де Превилль
ЦФ
12
Тео Пелленар
ЦФ
3-2-2-1
30
Самасса
12
Депланье
8
Жиродо
14
Беллуджу
22
Траоре
29
Эрейе
8
Дарбио
10
Ниве
10
Хауи
3-4-1-1
56
Костиль
22
Гайич
44
Байссе
29
Пундж
13
Санкаре
21
Лерагер
28
Тулалан
8
Мейте
10
Малком
9
Лаборд
Остались в запасе
Труа
Бордо
27
Алуа Конфа
ОП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
1
Эрвин Желязны
ВР
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
26
Адама Ньян
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
40
Франсуа Камано
ЛВ
40
Жером Приор
ВР
23
Валентин Вада
ЦП
28
Зеду Юссуф
ЦП
12
Николя де Превилль
ЦФ
12
Тео Пелленар
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Остались в запасе
27
Алуа Конфа
ОП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
1
Эрвин Желязны
ВР
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
26
Адама Ньян
ЦФ
Остались в запасе
40
Франсуа Камано
ЛВ
40
Жером Приор
ВР
23
Валентин Вада
ЦП
28
Зеду Юссуф
ЦП
12
Николя де Превилль
ЦФ
12
Тео Пелленар
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Главный тренер
Давид Гуйон
Статистика матча Труа - Бордо
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Труа
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Стадион:
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