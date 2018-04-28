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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Труа - Кан
Труа - Кан: обзор матча 28 апреля 2018
Труа
28.04.2018, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 35 тур
3 : 1
Завершен
Кан
7'
Р. Веркутр (АГ)
27'
Б. Ниве
4'
И. Сантини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Труа - Кан
Желтая карточка
Ш. Бен-Саада
82'
29'
Желтая карточка
Ю. Айт Беннассер
ГОЛ! 2:1!
Б. Ниве
Пас отдал
Б. Пеле
27'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Р. Веркутр
7'
6'
Желтая карточка
А. Джику
4'
ГОЛ! 0:1!
И. Сантини
Пас отдал
Ф. Жилберт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Труа
1
Эрвин Желязны
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
15
Карим Азамум
ЦЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
8
Джимми Жиродо
ЦЗ
6
Реми Вальтер
ЦП
28
Брайан Пеле
ЦП
10
Бенжамин Ниве
ЦП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
26
Адама Ньян
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Кан
1
Реми Веркутр
ВР
5
Баиссама Санко
ЦЗ
25
Ромен Женевуа
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
15
Юссеф Айт Беннассер
ОП
25
Жюльен Фере
ЦП
11
Винсен Бесса
ЦП
6
Кристиан Куаку
ЦФ
18
Иван Сантини
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Труа
14
Франсуа Беллуджу
ЦЗ
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
4
Жоанн Обьянг
ЦЗ
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
Кан
30
Брис Самба
ВР
8
Стеф Питерс
ЦЗ
20
Ян Репас
ЦП
23
Ронни Роделен
ЦФ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
4-3-1-1
1
Желязны
22
Траоре
29
Эрейе
8
Жиродо
15
Азамум
6
Вальтер
28
Пеле
10
Ниве
7
Грандсир
26
Ньян
3-3-2-2
1
Веркутр
25
Женевуа
3
Да Силва
4
Джику
24
Жилберт
15
Айт Беннассер
5
Санко
25
Фере
11
Бесса
18
Сантини
6
Куаку
Остались в запасе
Труа
Кан
14
Франсуа Беллуджу
ЦЗ
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
4
Жоанн Обьянг
ЦЗ
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
Главный тренер
Патрик Киснорбо
30
Брис Самба
ВР
8
Стеф Питерс
ЦЗ
20
Ян Репас
ЦП
23
Ронни Роделен
ЦФ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Остались в запасе
14
Франсуа Беллуджу
ЦЗ
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
4
Жоанн Обьянг
ЦЗ
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
Остались в запасе
30
Брис Самба
ВР
8
Стеф Питерс
ЦЗ
20
Ян Репас
ЦП
23
Ронни Роделен
ЦФ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Статистика матча Труа - Кан
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Труа
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Кан
Франция. Третья лига, 14 тур
Кан
- : -
03.12.2026
Канн
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Информация о матче
Стадион:
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