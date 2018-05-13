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Риккардо Монтоливо
Статистика
Риккардо Монтоливо - статистика
Завершил карьеру
18 января 1985 (41), Милан
#18 | Полузащитник
182 см | 79 кг
Италия | Германия
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Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2017/2018
Италия. Серия А 2017/2018
Лига Европы 2017/2018
Италия. Серия А 2016/2017
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Товарищеские матчи. Сборные 2016
Италия. Кубок 2015/2016
Италия. Серия А 2015/2016
Италия. Кубок 2014/2015
Италия. Серия А 2014/2015
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Товарищеские матчи 2014
Товарищеские матчи. Сборные 2014
Италия. Кубок 2013/2014
Италия. Серия А 2013/2014
Кубок Конфедераций 2013
Лига чемпионов 2013/2014
Товарищеские матчи. Сборные 2013
Италия. Кубок 2012/2013
Италия. Серия А 2012/2013
Лига чемпионов 2012/2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Товарищеские матчи. Сборные 2012
Трофей Луиджи Берлускони 2012
Чемпионат Европы 2012
Италия. Кубок 2011/2012
Италия. Серия А 2011/2012
Товарищеские матчи. Сборные 2011
Италия. Серия А 2010/2011
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Товарищеские матчи. Сборные 2010
Чемпионат мира 2010
Италия. Кубок 2009/2010
Италия. Серия А 2009/2010
Кубок Конфедераций 2009
Лига Чемпионов 2009/2010
Товарищеские матчи. Сборные 2009
Италия. Серия А 2008/2009
Кубок УЕФА 2008/2009
Лига Чемпионов 2008/2009
Олимпиада 2008
Италия. Серия А 2007/2008
Кубок УЕФА 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Милан
12
1
1
3
1
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 37 тур
Аталанта
1 : 1
13.05.2018
Милан
Был в запасе
75'
Италия. Серия А, 36 тур
Милан
4 : 1
05.05.2018
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Болонья
1 : 2
29.04.2018
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Милан
0 : 1
21.04.2018
Беневенто
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Торино
1 : 1
18.04.2018
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Милан
0 : 0
15.04.2018
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Милан
1 : 1
08.04.2018
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Милан
0 : 0
04.04.2018
Интер
1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Ювентус
3 : 1
31.03.2018
Милан
Был в запасе
82'
Италия. Серия А, 29 тур
Милан
3 : 2
18.03.2018
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Дженоа
0 : 1
11.03.2018
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Рома
0 : 2
25.02.2018
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Милан
1 : 0
18.02.2018
Сампдория
1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
СПАЛ
0 : 4
10.02.2018
Милан
Был в запасе
90'
Италия. Серия А, 23 тур
Удинезе
1 : 1
04.02.2018
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Милан
2 : 1
28.01.2018
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Кальяри
1 : 2
21.01.2018
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Милан
1 : 0
06.01.2018
Кротоне
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Фиорентина
1 : 1
30.12.2017
Милан
1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Милан
0 : 2
23.12.2017
Аталанта
1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Верона
3 : 0
17.12.2017
Милан
1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Милан
2 : 1
10.12.2017
Болонья
1' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Беневенто
2 : 2
03.12.2017
Милан
1' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Милан
0 : 0
26.11.2017
Торино
1' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Наполи
2 : 1
18.11.2017
Милан
1' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
05.11.2017
Милан
1' - 90'
64'
Италия. Серия А, 11 тур
Милан
0 : 2
28.10.2017
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Кьево
1 : 4
25.10.2017
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
0 : 0
22.10.2017
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
3 : 2
15.10.2017
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Милан
0 : 2
01.10.2017
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Милан
2 : 1
17.09.2017
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Лацио
4 : 1
10.09.2017
Милан
1' - 90'
56'
Италия. Серия А, 2 тур
Милан
2 : 1
27.08.2017
Кальяри
1' - 90'
89'
Италия. Серия А, 1 тур
Кротоне
0 : 3
20.08.2017
Милан
Был в запасе
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