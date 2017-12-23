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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Аталанта
Милан - Аталанта: обзор матча 23 декабря 2017
Милан
23.12.2017, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 18 тур
0 : 2
Завершен
Аталанта
32'
Б. Кристанте
71'
Й. Иличич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Аталанта
71'
ГОЛ! 0:2!
Й. Иличич
Пас отдал
Л. Спинаццола
Желтая карточка
Ф. Кессье
40'
32'
ГОЛ! 0:1!
Б. Кристанте
Желтая карточка
П. Кутроне
31'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
19
Франк Кессье
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
16
Фабио Борини
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Аталанта
1
Этрит Бериша
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
37
Андреа Петанья
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Милан
30
Марко Сторари
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
21
Никколо Дзанеллато
ЦП
19
Андре Силва
ЦФ
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
31
Франческо Росси
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
26
Джанлука Манчини
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
32
Николас Хаас
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
19
Лука Видо
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
4-3-3
1
Доннарумма
13
Родригес
19
Бонуччи
37
Мусаккио
20
Абате
19
Кессье
18
Монтоливо
7
Бонавентура
10
Кутроне
9
Калинич
16
Борини
3-3-2-2
1
Бериша
5
Масиелло
23
Кальдара
2
Толой
33
Хатебур
15
де Рон
37
Спинаццола
8
Фройлер
4
Кристанте
10
Гомес
37
Петанья
Остались в запасе
Милан
Аталанта
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
30
Марко Сторари
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
6
Лукас Билья
ЦП
21
Никколо Дзанеллато
ЦП
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
31
Франческо Росси
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
26
Джанлука Манчини
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
32
Николас Хаас
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
19
Лука Видо
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
30
Марко Сторари
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
6
Лукас Билья
ЦП
21
Никколо Дзанеллато
ЦП
19
Андре Силва
ЦФ
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
31
Франческо Росси
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
26
Джанлука Манчини
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
32
Николас Хаас
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
19
Лука Видо
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Милан - Аталанта
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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