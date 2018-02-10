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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
СПАЛ - Милан
СПАЛ - Милан: обзор матча 10 февраля 2018
СПАЛ
10.02.2018, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 24 тур
0 : 4
Завершен
Милан
2'
П. Кутроне
65'
П. Кутроне
73'
Л. Билья
90'
Ф. Борини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СПАЛ - Милан
90'
ГОЛ! 0:4!
Ф. Борини
Пас отдал
Р. Монтоливо
81'
Желтая карточка
Л. Бонуччи
73'
ГОЛ! 0:3!
Л. Билья
Желтая карточка
П. Скьяттарелла
70'
65'
ГОЛ! 0:2!
П. Кутроне
Желтая карточка
Ф. Матиелло
51'
40'
Желтая карточка
Л. Билья
Желтая карточка
Л. Шимич
30'
17'
Желтая карточка
Ф. Кессье
2'
ГОЛ! 0:1!
П. Кутроне
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СПАЛ
1
Алекс Мерет
ВР
2
Лоренцо Шимич
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
33
Альберто Грасси
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
43
Федерико Вивиани
ЦП
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
10
Сусо
ПВ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
СПАЛ
1
Альфред Гомис
ВР
4
Филиппо Коста
ЦЗ
22
Па Конате
ЦЗ
5
Саули Вяйсянен
ЦЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
24
Маттиа Витале
ЦП
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Милан
17
Антонио Доннарумма
ВР
15
Густаво Гомес
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
19
Андре Силва
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
3-2-3-1
1
Мерет
2
Шимич
18
Саламон
27
Фелипе
29
Лаццари
14
Матиелло
33
Грасси
27
Куртич
43
Вивиани
7
Антенуччи
4-4-1-1
1
Доннарумма
20
Абате
19
Бонуччи
26
Романьоли
13
Родригес
19
Кессье
6
Билья
7
Бонавентура
20
Чалханоглу
10
Сусо
10
Кутроне
Остались в запасе
СПАЛ
Милан
1
Альфред Гомис
ВР
4
Филиппо Коста
ЦЗ
22
Па Конате
ЦЗ
5
Саули Вяйсянен
ЦЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
24
Маттиа Витале
ЦП
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
17
Антонио Доннарумма
ВР
15
Густаво Гомес
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
19
Андре Силва
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
1
Альфред Гомис
ВР
4
Филиппо Коста
ЦЗ
22
Па Конате
ЦЗ
5
Саули Вяйсянен
ЦЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
24
Маттиа Витале
ЦП
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Остались в запасе
17
Антонио Доннарумма
ВР
15
Густаво Гомес
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
19
Андре Силва
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча СПАЛ - Милан
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
СПАЛ
Италия. Кубок, 2 раунд
Дженоа
1 : 0
18.10.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Эмполи
1 : 2
06.08.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Беневенто
2 : 1
14.08.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/4 финала
Ювентус
4 : 0
27.01.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/8 финала
Сассуоло
0 : 2
14.01.2021
СПАЛ
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Стадион:
Паоло Мацца
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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