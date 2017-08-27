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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Кальяри
Милан - Кальяри: обзор матча 27 августа 2017
Милан
27.08.2017, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 2 тур
2 : 1
Завершен
Кальяри
10'
П. Кутроне
70'
Сусо
56'
Ж. Педро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Кальяри
Желтая карточка
Р. Монтоливо
89'
ГОЛ! 2:1!
Сусо
70'
56'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Педро
Пас отдал
Д. Фариас
Желтая карточка
Ф. Кессье
55'
18'
Желтая карточка
Ж. Педро
ГОЛ! 1:0!
П. Кутроне
Пас отдал
Сусо
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
10
Сусо
ПВ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Кальяри
19
Марко Капуано
ЦЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
8
Лука Чигарини
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
25
Марко Сау
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Милан
30
Марко Сторари
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
6
Лукас Билья
ЦП
9
Никола Калинич
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Кальяри
36
Лука Кроста
ВР
13
Сенна Мянго
ЛЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
24
Паоло Фараго
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
4-3-1-2
1
Доннарумма
13
Родригес
37
Мусаккио
19
Бонуччи
13
Конти
20
Чалханоглу
18
Монтоливо
19
Кессье
10
Сусо
16
Борини
10
Кутроне
3-4-1-2
19
Капуано
4
Писакане
3
Андреолли
17
Ионицэ
19
Падоин
23
Барелла
8
Чигарини
17
Фариас
9
Жоао Педро
25
Сау
Остались в запасе
Милан
Кальяри
30
Марко Сторари
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
6
Лукас Билья
ЦП
9
Никола Калинич
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
13
Сенна Мянго
ЛЗ
36
Лука Кроста
ВР
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
24
Паоло Фараго
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
6
Лукас Билья
ЦП
9
Никола Калинич
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Остались в запасе
13
Сенна Мянго
ЛЗ
36
Лука Кроста
ВР
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
24
Паоло Фараго
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Фабио Писакане
Статистика матча Милан - Кальяри
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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